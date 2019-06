Vo Vysokých Tatrách vrcholia prípravy na letnú sezónu

Po minuloročných povodniach zatiaľ stále ostáva uzatvorená pre turistov Javorová dolina. Lesníci však podľa Petránovej robia všetko preto, aby ju čo najskôr sprístupnili, hoci aj s obmedzeniami.

Vysoké Tatry 11. júna (TASR) – V regióne Vysokých Tatier vrcholia prípravy na letnú turistickú sezónu. V piatok 14. júna symbolicky odomknú hladinu Štrbského plesa a zároveň tradične posvätia prameň Kyselka v Starom Smokovci. Riaditeľka tamojšej Oblastnej organizácie cestovného ruchu Veronika Littvová TASR potvrdila, že počas leta sa môžu návštevníci tešiť na tradičné podujatia i viaceré novinky.



„V Poprade začíname už tento týždeň tradičným festivalom Viva Italia, v najväčšom meste pod Tatrami bude počas celej sezóny Popradské kultúrne leto, tešiť sa môžu návštevníci aj na Made in Slovakia," priblížila Littvová. Na Štrbskom Plese chystajú opäť Benátsku noc i športové podujatie pre rodiny s deťmi Svište na plese. V meste Vysoké Tatry sa bude konať Tatranské kultúrne leto, ktoré odštartuje 16. júna Tatranským juniálesom, či Medvedie dni na Hrebienku. „Toto sú podujatia, ktoré ľudia vyhľadávajú, veríme, že nám počasie bude priať, aby sme návštevníkov opäť potešili," dodala Littvová.



Tatranci sa pred letom zamerali aj na zahraničný trh a prezentovali región vo viacerých kampaniach. Chcú osloviť návštevníkov z krajín V4, ale aj ďalších štátov. „Vďaka úzkej spolupráci s letiskami v Poprade a v Košiciach sa snažíme letecké linky nastaviť tak, aby neboli len také náhodné, ale aby boli pravidelné a cielené," zdôraznila Littvová s tým, že ak sa podarí pri dobrom počasí dosiahnuť návštevnosť z minulého roka, budú v regióne spokojní.



Ešte pred letom sa realizovala úprava terénu na existujúcich cyklistických tratiach v okolí Tatier, v Poprade však pribudli aj nové trasy, najmä v lesoch v okolí mestskej časti Kvetnica. Prípravy na leto sú v plnom prúde aj na turistických chodníkoch. Martina Petránová zo Štátnych lesov Tatranského národného parku (ŠL TANAP), ktoré spravujú zhruba 740 kilometrov trás, TASR potvrdila, že priechodnosť a stav infraštruktúry kontrolovali zamestnanci Strediska terénnych služieb priebežne počas celého roka.



Po zimách mimoriadne bohatých na snehovú nádielku ich pravidelne potrápia premostenia. „Nedávno sme napríklad opravovali zlomený mostík nad Hincovým potokom, takisto pracujeme na oprave poškodeného mostíka vo Veľkej Studenej doline. Okrem toho sme obnovili aj premostenia v Juráňovej doline, čo sa nám podarilo stihnúť ešte pred ukončením sezónnej uzávery, ktorá v tejto lokalite platí od 1. novembra do 30. apríla. Keďže vo vyšších polohách Tatier a v záveroch dolín sa miestami ešte stále drží sneh, to, v akom stave chodníky reálne sú, a či si aj vyžiadajú väčšie opravy, zistíme, až keď zmizne snehová pokrývka," priblížila Petránová.



Dodala, že po zime lesníci prechádzajú postupne všetky sedlá a opravujú zabezpečovacie technické pomôcky, kontrolujú prípadne opravujú či vymieňajú poškodené smerovníky, informačné tabuľky alebo nahrádzajú ukradnuté novými. Opravujú tiež turistické prístrešky, odpočívadlá, poškodené mostíky a odstraňujú popadané stromy. V kompetencii jednotlivých ochranných obvodov je aj bežná údržba turistických chodníkov ako čistenie odrážok po dažďoch, odstraňovanie prekážok – či už sú to spadnuté skaly po búrkach, zlomené konáre po silnom vetre, alebo vývraty. Zabezpečujú aj prerezávky chodníkov aj kosenie. Každý rok tiež kompletne obnovia jednu zo štyroch značiek na celom území, ktoré majú ŠL TANAP-u vo svojej správe. Tento rok to bude modrá značka.



Po minuloročných povodniach zatiaľ stále ostáva uzatvorená pre turistov Javorová dolina. Lesníci však podľa Petránovej robia všetko preto, aby ju čo najskôr sprístupnili, hoci aj s obmedzeniami. „Treba tiež rátať s obmedzeniami v liptovskej časti Západných Tatier, kde sa do Hlbokej doliny a doliny Parichvosť po značkovaných turistických chodníkoch vedúcich z Jaloveckej doliny návštevníci nedostanú," dodala na záver.