Vo Zvolene a Banskej Bystrici štaruje cyklosezóna prvou jazdou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Podujatie je zároveň začiatkom kampane Do práce na bicykli, ktorá štartuje 1. mája a do ktorej sa môžu tímy prihlásiť do 5. mája.

Zvolen/Banská Bystrica 26. apríla (TASR) - Mesto Zvolen spoločne s Banskou Bystricou a Občianskou cykloiniciatívou BB otvorí v sobotu 27. apríla novú cyklosezónu. Podujatie, na ktorom organizátori vítajú každoročne stovky cyklistov, štartuje o 10. h na zvolenskom Námestí SNP a v meste pod Urpínom na Dolnej ulici.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Mestského úradu vo Zvolene Eva Hapčová, pelotón cyklistov pôjde zo Zvolena po rodinnej cyklocestičke smerom na Vlkanovú, kde budú vo Forte Geronymo pripravené cyklopodujatia pre celé rodiny. Zvolenskí cyklisti sa tu stretnú s kolegami - cyklistami z Banskej Bystrice.



