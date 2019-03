Vo Zvolene sa začala inštalácia novozvolených biskupov ECAV

Zhromaždeniu sa prihovorí aj emeritný biskup Peter Rogness, regionálna biskupka evanjelickej cirkvi v strednom Nemecku Friederike Spenglerová a za zahraničných Slovákov Dušan Tóth z Kanady.

Bratislava 2. marca (TASR) - Slávnostné služby Božie pri príležitosti inštalácie nového generálneho biskupa evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku Ivana Eľka, biskupa Západného dištriktu ECAV Jána Hroboňa a uvedenia do funkcie generálneho dozorcu ECAV Jána Brozmana sa začali v sobotu od 11.00 h v Evanjelickom kostole Svätej Trojice vo Zvolene.



Ako TASR informovala mediálna poradkyňa Generálneho biskupského úradu ECAV Eva Bachletová, liturgovať počas slávnostných služieb Božích bude nový generálny biskup Eľko, biskup východného dištriktu Slavomír Sabol, biskup západného dištriktu Ján Hroboň, emeritný biskup Igor Mišina, emeritný biskup Július Filo, Miroslav Hvožďara, Ján Mojzsis, Eva Kolesárová a Boris Mišina. Novozvoleným biskupom sa pri inštalácii prihovorí Filo. Inštaláciu generálneho biskupa a uvedenie do úradu generálneho dozorcu vykoná biskup východného dištriktu Sabol. Inštaláciu biskupa západného dištriktu Hroboňa zas Eľko.



Zhromaždeniu sa prihovorí aj farár Bratislavského medzinárodného zboru a emeritný biskup Peter Rogness, regionálna biskupka partnerskej evanjelickej cirkvi v strednom Nemecku Friederike Spenglerová a za zahraničných Slovákov Dušan Tóth z Kanady.



Člen Správnej rady Asociácie slobodných zborov ECAV na Slovensku Ľubomír Turčan TASR informoval, že vyzvali veriacich k zachovaniu pokoja počas slávnostnej inštalácie biskupov ECAV. Pripomenuli, že podľa nich Eľko a Brozman "boli vo voľbách zvolení nelegitímne a vzišli z nedemokratických volieb". Ako doplnili, počas slávnostnej inštalácie nového vedenia ECAV chcú zachovať rozvahu a vyvarovať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo situáciu ešte viac zhoršiť. Slávnosť inštalácie podľa neho chápu iba ako "formálny akt, ktorý nič nepotvrdzuje a nerieši".



Nové predsedníctvo ECAV na Slovensku si v prvej polovici januára prevzalo úrad. Nový generálny biskup Eľko nahradil vo funkcii Miloša Klátika. Generálnym dozorcom sa stal Brozman. Proti výsledkom, ktoré boli zverejnené 28. októbra 2018, podali niektoré cirkevné zbory žalobu. "Dištriktuálny súd Západného dištriktu ECAV tieto žaloby zamietol," informovala o tom ECAV ešte v decembri 2018. Voľba nového predsedníctva ECAV nadobudla právoplatnosť v prípade Brozmana 8. decembra a v prípade Eľka 13. decembra.