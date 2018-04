Vo Zvolene bude výstava obrazov vystrihovaných nožnicami

Vystrihovanie nožnicami je starobylé židovské umenie, ktoré pochádza zo 14. storočia.

Zvolen 12. apríla (TASR) - Výstavu unikátnych obrazov izraelskej umelkyne so slovenskými koreňmi Ester Shilo sprístupnili v týchto dňoch v Galérii na Tehelnej vo Zvolene. Ako uviedol majiteľ galérie Jozef Klement, umelkyňa svoje diela vystrihuje nožnicami používanými v manikúre.



"V tomto smere patrí medzi popredné svetové umelkyne a svoje diela vystavuje po celom svete," zdôraznil. Vystrihovanie nožnicami je starobylé židovské umenie, ktoré pochádza zo 14. storočia.



Shilo je dcérou slovenských rodičov, ktorí prežili holokaust a v roku 1948 emigrovali do Izraela. Vystrihovať z papiera začala po absolvovaní kurzu v roku 2003. Odvtedy začala navrhovať vlastné originálne papierové vystrihovačky, z ktorých väčšina je inšpirovaná zo života a zo Starého zákona. Jej tvorba pritom nadväzuje na židovskú symboliku a tradície.



S jej tvorbou sa môžu oboznámiť po vernisáži aj záujemcovia o tento typ umenia na workshope. Výstava bude sprístupnená do 3. mája 2018.