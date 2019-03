Voda z prameňa v obci Vysoká pomáha vraj pri problémoch s očami

Voda z prameňa je takmer vždy čistá, aj keď ostatné pramene sú kalné a má stálu teplotu asi tri stupne Celzia. Voda pomáha pri všetkých neduhoch. Podľa starostky zvlášť pri problémoch s očami.

Vysoká 22. marca (TASR) – K prameňu na začiatku obce Vysoká v Sabinovskom okrese prichádzajú miestni i ľudia zo širokého okolia viac ako sto rokov. Podľa starostky Lucie Hurajtovej kaplnka neďaleko prameňa bola postavená podľa povesti, ktorú dodnes spomínajú ľudia z obce.



"Pri cintoríne bývala stará dievka, volali ju Petrová Hana. Bola veľmi chorľavá, ale aj veľmi zbožná. Každý deň k nej chodil duch farára a v jednu noc ju zobral na toto miesto. Vytýčil body, kde by mala kaplnka stáť, a povedal, aby blízky prameň, ktorý je tuná, sa každoročne svätil," uviedla pre TASR Hurajtová.



Voda z prameňa je takmer vždy čistá, aj keď ostatné pramene sú kalné a má stálu teplotu asi tri stupne Celzia. Voda pomáha pri všetkých neduhoch. Podľa starostky zvlášť pri problémoch s očami.



Kaplnka z druhej polovice 19. storočia sa v miestnom nárečí nazýva 'kapľička'. Je murovaná z kameňa, omietnutá, jednopriestorová na obdĺžnikovom pôdoryse s polkruhovým uzáverom presbytéria. Nad štítovou fasádou je nadstavená malá drevená veža so zvonom.



"Je zasvätená menu Panny Márie. Tento prameň sa každoročne vysväcuje v septembri. Chodievajú sem ľudia, pretože veria, že tento prameň je liečivý, lieči rôzne neduhy a hlavne choroby očí. Stretávajú sa tu ľudia viacmenej iba na tento sviatok. Niekedy sem chodia starší ľudia modliť sa ruženec a takto ho navštevujú," vysvetlila Hurajtová.



Každoročne v septembri sa pri kaplnke a prameni koná odpustová slávnosť pri príležitosti Mena Panny Márie. V sobotu i v nedeľu sa tam pomodliť prichádzajú miestni i ľudia z okolitých dedín. "V nedeľu sa tu koná svätá omša. Uctievame si tak Pannu Máriu. Pred svätou omšou sa svätí prameň, z ktorého si ľudia naberajú vodu. Je to už viac ako storočná tradícia," priblížil miestny rímskokatolícky kňaz Miroslav Martoňák.