Voda zaplavila cestu v blízkosti výjazdu Nitra - Juh

Hasiči zasahujú na Ulici Jakuba Haška v blízkosti výjazdu Nitra - Juh z rýchlostnej cesty PR1BINA, kde sa tvoria kolóny áut.

Nitra 6. júna (TASR) – Silná búrka sprevádzaná hustým dažďom spôsobila problémy na viacerých miestach v Nitre. Hasiči v súčasnosti zasahujú na Ulici Jakuba Haška v blízkosti výjazdu Nitra - Juh z rýchlostnej cesty PR1BINA, kde sa tvoria kolóny áut. "Je tam zaplavená cesta, autá z firiem, ktoré tam sídlia, sa nemôžu dostať na hlavnú Cabajskú cestu. Hasiči na mieste odčerpávajú vodu," informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre Michal Varga. V teréne je podľa jeho slov desať hasičov s technikou.



Menšie problémy s vodou mali aj obyvatelia Hodžovej ulice, kde voda zaliala križovatku Spojovacia – Hodžova. "Problémy sme mali nahlásené aj z materskej školy na Biovetskej ulici, kde v areáli stojí voda, no nie je to také akútne," skonštatoval Varga.



Prietrž sa začala krátko popoludní. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre okres Nitra výstrahu tretieho stupňa, ktorá platila do 15. hodiny. V súčasnosti platí do 17. hodiny výstraha druhého stupňa. Úhrny zrážok môžu dosiahnuť 30 až 50 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 20 až 25 metrov za sekundu.