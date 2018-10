Odfotili sa s lupom: Troch Macedóncov obvinili z lúpeže vo Voderadoch

Polícia žiada občanov, ktorí by mali akékoľvek informácie o obvinených, aby sa prihlásili na polícii a prispeli tak k ich dolapeniu.

Voderady/Trnava 18. októbra (TASR) - Vyšetrovateľ obvinil zo zločinu lúpeže troch mužov z Macedónskej republiky. Slavcho (28 rokov), Kristijan (24) a Goran (42) sa mali dopustiť lúpeže v uplynulých dňoch na pošte vo Voderadoch neďaleko Trnavy. Informovala o tom vo štvrtok polícia.



Trojica mužov 3. októbra o 6.10 hodine prišla na osobnom aute Kia Sportage do obce Voderady. Goran auto šoféroval a odstavil ho pri cintoríne. Ostatní dvaja sa presunuli k pošte. Zamaskovaní vtlačili pri odomykaní dverí dnu zamestnankyne, ktoré prišli do práce a nastriekali im do očí slzný sprej. Pod hrozbou použitia krátkych guľových zbraní ich prinútili vydať väčšiu sumu peňazí.



S ulúpenými peniazmi a osobnými vecami pracovníčok nasadli do pripraveného auta. Pri úteku ich prenasledovala polícia, pričom Slavcho spolu s Kristijanom vyskočili z auta na poľnej ceste a skryli sa v kukuričnom poli. Tam sa aj s lupom odfotili. Goran pokračoval v jazde do Jelky, kde utiekol a auto následne zaistila polícia.



"Na druhý deň po lúpeži zadržali v Sládkovičove operatívni pracovníci trnavskej kriminálnej polície podozrivého Slavcha, ktorý sa pri výsluchu ku skutku priznal a zaistená bola aj časť ulúpených peňazí," informovala krajská policajná hovorkyňa v Trnave Martina Kredatusová. Zo získaných operatívnych informácií, vykonaných výsluchov, zaistených stôp, preverených kamerových záznamov mohol vyšetrovateľ dva dni po lúpeži obviniť všetkých troch podozrivých Macedóncov.



Na objasnení lúpeže pracoval podľa Kredatusovej tím asi dvadsiatich príslušníkov kriminálnej polície a pri jej dokumentovaní prispela trnavská polícia k objasneniu trestnej činnosti, kde bolo vznesené obvinenie za rovnaký trestný čin aj v Žiline. "Slavcho je v súčasnosti vo väzbe. V pátraní po obvinených Goranovi Stojanovskom a Kristijanovi Boshevskom polícia pokračuje. Za zločin lúpeže so zbraňou im hrozí odňatie slobody na 7 až 12 rokov," dodala hovorkyňa. Polícia zároveň žiada občanov, ktorí by mali akékoľvek informácie o obvinených, aby sa prihlásili na polícii a prispeli tak k ich dolapeniu. "Predpokladáme, že mohli napríklad žiadať rôznych ubytovateľov o ubytovanie, prípadne si požičiavať autá v požičovniach. Polícii by mohla pomôcť akákoľvek informácia súvisiaca s podozrivými," uviedla Kredatusová.