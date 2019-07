DRÁMA: Vodič autobusu skolaboval za volantom

Vodiča previezli do jednej z košických nemocníc s podozrením na infarkt.

Vyšný Medzev 6. júla (TASR) – Vodič autobusu v obci Vyšný Medzev v okrese Košice-okolie skolaboval po tom, ako do vozidla nastúpili cestujúci. Autobus prešiel ešte niekoľko metrov, narazil do auta a skončil v jarku. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach na sociálnej sieti s tým, že k zraneniam nedošlo.



K dopravnej nehode došlo v piatok (5. 7.) popoludní. „Vodič autobusu vo veku 58 rokov z dôvodu náhlej zdravotnej indispozície po tom, ako sa s autobusom pohol na jednom z parkovísk v obci Vyšný Medzev, upadol do bezvedomia, prešiel s autobusom niekoľko metrov a narazil prednou ľavou časťou do odstaveného osobného motorového vozidla. Predbežná celková škoda bola vyčíslená na 500 eur,“ spresnila pre TASR hovorkyňa KR PZ Košice Lenka Ivanová.



Vodiča autobusu previezli do jednej z košických nemocníc s podozrením na infarkt. „Presná príčina dopravnej nehody je však predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala.