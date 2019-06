Vodič pod vplyvom alkoholu narazil pri Liptovskom Ondreji do stromu

Pri dopravnej nehode utrpel zranenia s doposiaľ presne nezistenou dobou liečenia.

Liptovský Ondrej 23. júna (TASR) - Ročné väzenie hrozí v zmysle zákona 42-ročnému mužovi, ktorý v sobotu (22. 6.) popoludní na ceste tretej triedy pri Liptovskom Ondreji v okrese Liptovský Mikuláš narazil so svojím vozidlom do stromu. Muž bol pod vplyvom alkoholu, informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline na svojej stránke na sociálnej sieti.



"Vodič viedol osobné motorové vozidlo Škoda Felicia v smere od obce Liptovský Ondrej na Beňadikovú, keď z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel s vozidlom vľavo mimo vozovky a narazil do stromu. Po náraze sa vozidlo vznietilo," opísala polícia.



Muž sa po dopravnej nehode podrobil dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 0,97 mg/l (2,02 promile) alkoholu vo vydychovanom vzduchu. Pri dopravnej nehode utrpel zranenia s doposiaľ presne nezistenou dobou liečenia. "Počas vyšetrovania sa zistilo, že nie je držiteľom vodičského oprávnenia. V súvislosti s touto udalosťou sa realizuje vyšetrovanie vo veci prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," dodala polícia.