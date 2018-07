Vodič z Vyšného Kazimíra skončil s autom na streche, bol opitý

Ilustračná snímka. Foto: TASR - KR HaZZ Bratislava

Vodič osobného motorového vozidla išiel v smere od obce Malá Domaša do rekreačnej oblasti Dobrá. V miernej ľavotočivej zákrute prešiel do protismeru, nezvládol riadenie a zišiel do priekopy.

Vranov nad Topľou 20. júla (TASR) - Vodič z Vyšného Kazimíra, ktorý v stredu (18.7.) skončil na ceste v smere na Domašu s autom na streche, bol opitý. Polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie a zároveň voči 43-ročnému šoférovi vzniesla obvinenie z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. Informovala o tom v piatok polícia.



"Vodič osobného motorového vozidla v stredu (18.7.) podvečer viedol auto po ceste III/3635 v smere od obce Malá Domaša na rekreačnú oblasť Dobrá. V miernej ľavotočivej zákrute prešiel s vozidlom do protismeru, nezvládol riadenie a zišiel do priekopy," dodala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová s tým, že auto zostalo na streche.



U vodiča vykonali dychovú skúšku na alkohol s výsledkom približne 2,5 promile. "Pri dopravnej nehode utrpel vodič zranenia s dobou liečenia nad sedem dní, na vozidle vznikla škoda vo výške 2000 eur," uzavrela Ligdayová.

