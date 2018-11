Vodič zabudol sklopiť korbu návesu, utrpel ťažké zranenia

Predbežne bola škoda na jazdnej súprave vyčíslená na 80.000 eur a na moste v sume 5000 eur.

Vajkovce 6. novembra (TASR) – Ťažké zranenia utrpel 58-ročný vodič nákladného auta, ktoré sa prevrátilo po tom, ako zabudol sklopiť korbu návesu pri prejazde popod most. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, k dopravnej nehode došlo v pondelok (5. 11.) v úseku štátnej cesty medzi obcami Vajkovce a Rozhanovce v okrese Košice-okolie.



„Vodič viedol nákladné motorové vozidlo s návesom v smere od diaľnice Košice – Prešov na obec Rozhanovce, avšak po vyklopení nákladu na diaľnici zabudol sklopiť korbu návesu a počas prejazdu popod diaľničný most pri obce Vajkovce zachytil most vysunutou korbou. V dôsledku toho došlo k zakliesneniu a prevráteniu sa jazdnej súpravy,“ uviedla s tým, že vykonaná dychová skúška bola s negatívnym výsledkom.



Predbežne bola škoda na jazdnej súprave vyčíslená na 80.000 eur a na moste v sume 5000 eur.