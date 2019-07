Vodič zišiel v Motešiciach s autom do priekopy. Mal viac ako 3 promile

Obvinenému mužovi v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na jeden rok.

Motešice 22. júla (TASR) - Viac ako tri promile namerali policajti 50-ročnému vodičovi z okresu Prievidza, ktorý so svojím autom zišiel v katastri Motešíc v okrese Trenčín do priekopy. Muž teraz čelí obvineniu z trestného činu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky, informoval o tom v pondelok TASR trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička.



"Obvinený vodič jazdil po ceste druhej triedy na osobnom aute Volkswagen Golf v smere od obce Bobot na obec Motešice. Na rovnom úseku cesty prešiel vľavo do protismernej časti vozovky za krajnicu, kde zišiel ľavou stranou svojho vozidla do priekopy," opísal Kudlička.



Vodiča podľa neho podrobili policajti dychovej skúške, pričom mu namerali 1,55 miligramu na liter (3,23 promile) alkoholu. "Obvinenému mužovi v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na jeden rok," dodal policajný hovorca.