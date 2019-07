Vodiči autobusov Arriva Nitra vstúpili do štrajkovej pohotovosti

Kolektívne vyjednávanie odborov so zamestnávateľom sa začalo v januári tohto roka.

Nitra 17. júla (TASR) – Vodiči autobusov spoločnosti Arriva Nitra vstúpili do štrajkovej pohotovosti. Vyhlásila ju Základná organizácia Odborového zväzu (OZ) KOVO Arriva Nitra, ktorá sa nedohodla so zamestnávateľom na raste tarifným miezd pre vodičov autobusov ani pred sprostredkovateľom.



„Štrajková pohotovosť neznamená pre cestujúcich zatiaľ žiadne obmedzenie. Znamená však spustenie krokov, ktoré by mali vyústiť do hlasovania o štrajku, ktoré by sa malo udiať začiatkom augusta,“ informoval Michal Ďuriš, predseda výboru Základnej organizácie OZ KOVO Arriva Nitra.



Kolektívne vyjednávanie odborov so zamestnávateľom sa začalo v januári tohto roka. Štyri kolá absolvovali vo vlastnej réžii, so zamestnávateľom sa nepodarilo nájsť dohodu. Preto do vyjednávania vstúpila sprostredkovateľka, o ktorú odbory požiadali Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Odborári na začiatku kolektívneho vyjednávania požadovali navýšenie hodinovej tarify zo súčasnej tarifnej mzdy 3,80 eura na 5,30 eura, postupne počas rokovaní svoju požiadavku znížili na 4,20 eura.







Sprostredkovateľka navrhla tarifnú mzdu 4,05 eura, ani túto požiadavku však zamestnávateľ neakceptoval a trval na 2,5-percentnom navýšení tarifnej mzdy z 3,80 eura na 3,895 eura na hodinu. „Ponuka zamestnávateľa by pre vodičov predstavovala pri 163,05 hodiny mesačného fondu pracovného času nárast mesačnej mzdy o 11 eur v čistom, čo je 37 centov disponibilného denného príjmu. Vodiči túto ponuku označili za nedôstojnú a ponižujúcu,“ uviedla Monika Benedeková, podpredsedníčka Rady OZ KOVO.



V Arriva Nitra, a. s., pracuje v súčasnosti 460 zamestnancov, z toho 390 vodičov v Nitre, Topoľčanoch a Zlatých Moravciach. Priemerná mesačná mzda predstavuje 1201 eur, v nej je však zarátaných aj zhruba 30 hodín nadčasov a 30 hodín prestojov. „Ak by sme nerobili nadčasy a čakačky, základná mzda by bola veľmi nízka. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo nie je medzi mladými ľuďmi záujem o prácu vodiča autobusu. V prímestskej doprave pracuje veľa vodičov v dôchodkovom veku a vzniká problém, kto bude po ich odchode jazdiť,“ tvrdí Ďuriš.







Spoločnosť Arriva Nitra si uvedomuje, že ďalší rozvoj verejnej osobnej dopravy na Slovensku je podmienený vytvorením atraktívnych podmienok pre prácu vodičov autobusov, reagovala na požiadavky odborov Petra Helecz, riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností Arriva na Slovensku. Podľa jej slov Arriva v minulom roku navýšila mzdy vodičom v priemere o 10 percent a v zvyšovaní plánuje pokračovať aj v tomto roku. "Na to, aby verejná doprava dobre slúžila cestujúcim, sú však potrebné aj moderné autobusy, nové alebo zmodernizované autobusové stanice, informačné systémy a inovatívne služby ako napríklad bikesharing či inteligentné autobusové zastávky. To všetko si vyžaduje investície. V spolupráci s objednávateľmi služieb vo verejnom záujme, teda s vyššími územnými celkami a mestami, sa usilujeme o hľadanie vzájomne prijateľného riešenia," skonštatovala Helecz.