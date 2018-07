Vodiči upozorňujú na kolabujúcu dopravu v Bratislave a jej okolí

Ministerstvo dopravy rozumie sťažnostiam občanov, podľa neho však každá stavba prináša so sebou aj dočasné dopravné obmedzenia v menšom či väčšom rozsahu.

Bratislava 22. júla (TASR) – Aktuálnu dopravnú situáciu v Bratislave a jej blízkom okolí vnímajú niektorí vodiči ako neúnosnú a kolabujúcu. Môže za to podľa nich zlyhanie kompetentných pri príprave a koordinácii prebiehajúcich opráv a stavieb ciest. Občianske združenie Ivanka sa preto listom obrátilo na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraja Drobu i krajský dopravný inšpektorát, aby túto situáciu bezodkladne riešili.



Združenie v liste píše, že už niekoľko dní pozoruje zhoršujúcu sa dopravu na Seneckej ceste. Zlou koordináciou podľa združenia kompetentní povolili súčasne opravovať a budovať viacero komunikácií. Spomínajú napríklad Račiansku ulicu v Bratislave (výjazd na Pezinok) či práce na hlavnom ťahu v Moste pri Bratislave. "Výjazd na Čiernu Vodu je poobede pre opravy úplne neprejazdný a na Seneckej ceste (výjazd na Ivanku pri Dunaji a Bernolákovo) prejazd blokujú stavebné mechanizmy budujúce diaľnicu D4," spresňuje združenie.



Ministerstvo dopravy rozumie sťažnostiam občanov, podľa neho však každá stavba prináša so sebou aj dočasné dopravné obmedzenia v menšom či väčšom rozsahu. "Práve z dôvodu rozsiahlych prác, ktoré stavba diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 obnáša, sme výrazne posilnili vlakovú dopravu zo Senca do Bratislavy," uviedlo ministerstvo pre TASR. Krajský dopravný inšpektorát (KDI) Bratislava pre TASR povedal, že pre zlepšenie informovanosti verejnosti sú údaje o významných obmedzeniach v cestnej premávke zverejnené aj na stránkach ministerstva vnútra. "V stredu (18.7.) asi o 8. h KDI vykonal kontrolu dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste I/61 (Senecká cesta). Výsledok kontroly bol bez nedostatkov," povedal inšpektorát. Ako podotkol, uskutočnili sa aj opakované rokovania so stavebníkom D4 a R7 so žiadosťou o minimalizovanie pohybu nákladných vozidiel počas rannej a poobednej špičky, prípadne o vykonávanie prác v nočných hodinách.



Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal koncom júna inicioval koordinačné stretnutie dotknutých orgánov. "Jeho výsledkom je šesť praktických návrhov, ktoré pomôžu zmierniť dopady na plynulosť dopravy v čase výstavby D4 a R7," uviedla TASR hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer. Ide napríklad o vytvorenie pozície splnomocnenca pre výstavbu obchvatu, ktorý bude koordinovať projekt a jeho komunikáciu. Medzi návrhmi je aj včasné zverejnenie podrobného harmonogramu prác, zvolenie reálnych obchádzkových trás či vybudovanie dočasných záchytných parkovísk s kyvadlovou dopravou. "Stretnutie s ministrom dopravy Árpádom Érsekom, na ktorom chcel primátor prerokovať tieto požiadavky a ďalší postup, sa malo uskutočniť minulý týždeň. Ministerstvo stretnutie nateraz odložilo, bez stanovenia náhradného termínu, o ktorý sa usilujeme," podotkla Onufer.



BSK avizuje, že opravu cesty Chorvátsky Grob – Čierna Voda ukončí už budúci týždeň, teda o mesiac skôr, ako bolo naplánované, a tým výrazne odľahčí dopravu v okolí Bratislavy. "Aj keď bratislavské mestské komunikácie a cesta I/61 do Senca nie je v správe BSK, požiadali sme dopravnú políciu o koordináciu dennej premávky počas špičiek. Z nášho pohľadu je riadenie dopravy fyzicky priamo policajtmi jediná možnosť, ako v tejto situácii pomôcť doprave," uviedla vedúca tlačového oddelenia BSK Veronika Beňadiková.