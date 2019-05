Vodiči sa v pondelok ráno zdržia na viacerých bratislavských úsekoch

Nehodu odstraňujú v hlavnom meste na Galvaniho ulici v križovatke s Edisonovou ulicou.

Bratislava 20. mája (TASR) - V pondelok ráno sa vodiči zdržia v Bratislave vo viacerých úsekoch. V kolónach si počkajú od desiatich do 30 minút. Podľa Zelenej vlny RTVS sa autá zrazili v Bratislave na Botanickej ulici, kolóna sa tvorí aj na Devínskej ceste v smere z Devína.



Nehodu odstraňujú v hlavnom meste na Galvaniho ulici v križovatke s Edisonovou ulicou. Zrazili sa tam dve autá, ktoré blokujú pravý pruh.



So zdržaním treba rátať na Ulici svornosti, na Račianskej ulici v smere do centra, rovnako aj na Pražskej ulici. Kolóny hlási aj Stella Centrum, a to v smere z diaľnic D1 a D2 v smere do Bratislavy.