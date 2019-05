VODIČI, POZOR: Na diaľnici D1 budú dopravné obmedzenia

Polícia žiada vodičov, aby pri prejazde uvedenými úsekmi zvýšili pozornosť a opatrnosť, prípadne riadili sa pokynmi policajtov.

Bratislava 17. mája (TASR) – Na diaľnici D1 musia vodiči v najbližších dňoch počítať s dopravnými obmedzeniami. Dôvodom sú úpravy dopravného značenia v súvislosti s výstavbou križovatky Triblavina. TASR informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



Od pondelka (20. 5.) 10.00 h do stredy (22. 5.) 22.00 h bude prejazdných päť jazdných pruhov, tri v smere z Trnavy do Bratislavy a dva smerom z Bratislavy do Trnavy. Rovnako to bude platiť aj od stredy (22. 5.) 22.00 h do štvrtka (23. 5.) 6.00 h s tým, že doprava v smere do Bratislavy povedie už novým úsekom.







Od pondelka (27. 5.) 10.00 h do štvrtka (30. 5.) 22.00 h budú prejazdné dva jazdné pruhy v smere z Trnavy do Bratislavy a tri jazdné pruhy z Bratislavy do Trnavy. Zároveň však vo štvrtok (30. 5.) od 19.00 do 22.00 h budú pre ďalšie práce prejazdné tri jazdné pruhy z Trnavy do Bratislavy a dva jazdné pruhy z Bratislavy do Trnavy.



"Účastníkov cestnej premávky touto cestou žiadame, aby pri prejazde uvedenými úsekmi zvýšili pozornosť a opatrnosť, prípadne riadili sa pokynmi policajtov," poznamenal Szeiff.



Obmedzenia aj na mostoch

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 na mostoch medzi Trnavou a Hlohovcom. Tá sa začne v sobotu (18. 5.) ráno. Dôvodom je výmena mostných záverov.



"Stavebné práce budú realizované v spoločnej čiastočnej uzávere po poloviciach vozovky v štyroch etapách. Doprava bude vedená v každej etape v jazdnom páse, kde bude pracovisko, v jednom jazdnom pruhu. V druhom jazdnom páse bude doprava vedená v troch jazdných pruhoch," informuje o tom NDS.



Dopravné obmedzenia potrvajú od soboty (18. 5.) od 7.00 h do 5. augusta do 12.00 h.