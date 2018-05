Vodičov čakajú od soboty na diaľnici D1 dopravné obmedzenia

Čiastočná uzávera bude od soboty od 6.00 h v pravom jazdnom páse diaľnice v smere na Žilinu pri odpočívadle Zamarovce.

Trenčín 25. mája (TASR) – Vodiči prechádzajúci diaľnicou D1 v Trenčianskom kraji sa musia od soboty (26.5.) pripraviť na dopravné obmedzenia. TASR informoval trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička.



Čiastočná uzávera bude od soboty od 6.00 h v pravom jazdnom páse diaľnice v smere na Žilinu pri odpočívadle Zamarovce. Dôvodom je oprava povrchu vo vonkajšom jazdnom pruhu a v jazdnom pruhu pre pomalé vozidlá. Premávka bude v pravom jazdnom páse vedená v jednom jazdnom pruhu. Obmedzenie potrvá do 31. mája.



Od soboty od 8.00 h až do 21. júna bude uzavretý pravý jazdný pás diaľnice pri križovatke Púchov – Juh. Dôvodom je výmena mostného záveru. „Stavebné práce budú realizované v pravom jazdnom páse. Doprava bude presmerovaná pred mostom cez stredný deliaci pás do ľavého jazdného pásu, kde bude doprava vedená obojsmerne. Doprava sa vráti späť za mostom do pravého jazdného pásu,“ uviedol Kudlička.