Vodičovi, ktorý havaroval pri Tepličke, namerali viac ako 2,5 promile

Teplička 19. apríla (TASR) – Policajti obmedzili osobnú slobodu vodiča, ktorý sa v piatok s autom v obci Teplička v okrese Spišská Nová Ves zrútil zo svahu. Z miesta odišiel a v dychu mu namerali 2,56 promile. Pri dopravnej nehode utrpeli zranenie tri osoby. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach na sociálnej sieti.



„Podľa doterajších zistení 48-ročný vodič zo Spišskej Novej Vsi viedol vozidlo zn. Renault v obci Teplička, kde pri prechádzaní ľavotočivou zákrutou pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať. Zišiel z cesty, narazil do dreveného trámu oplotenia záhrady rodinného domu a následne s vozidlom zišiel dole prudkým svahom, kde sa vozidlo prevrátilo na strechu,“ uviedla hovorkyňa KR PZ Jana Mésarová s tým, že vodič si nesplnil svoje povinnosti a odišiel smerom do chatovej oblasti, kde ho zadržala hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky.



Z predbežnej lekárskej správy vyplýva, že pri dopravnej nehode jedna spolujazdkyňa utrpela ťažké zranenie, ďalší dvaja spolujazdci ľahké. Vodič vyviazol bez zranení.



Vyšetrovateľ PZ už v tomto prípade začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví a trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Presná príčina dopravnej nehody a bližšie okolnosti sú predmetom vyšetrovania.



Hovorkyňa skupiny Falck Katarína Načiniaková informovala, že záchranári zasahovali pri nehode približne o 9. h. Auto sa podľa jej slov zrútilo zo svahu približne 50 metrov od cesty. „Vo vozidle sa viezli štyria cestujúci, z toho jedna žena utrpela následkom nehody ťažké zranenia. Dvoch pacientov s ľahšími zraneniami posádka rýchlej zdravotnej pomoci previezla do nemocnice v Spišskej Novej Vsi,“ spresnila.