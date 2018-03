Vodný hrad by mohol zvýšiť atraktivitu Vranova nad Topľou

Stavba je spojená s historickou osobnosťou grófky Báthoryovej.

Vranov nad Topľou 18. marca (TASR) – Využitie priestorov tzv. Vodného hradu, ktorý sa nachádza v areáli gymnázia vo Vranove nad Topľou, by bolo zaujímavé pre rozvoj turizmu a zvýšenie atraktivity mesta. Myslí si to primátor Ján Ragan. Objekt je momentálne zakonzervovaný.



Vodný hrad je v majetku Prešovského samosprávneho kraja (PSK). "Z pohľadu mesta by sme vítali, ak by sa dali tieto priestory sprístupniť pre verejnosť a využívali by sa či už ako múzeum, alebo pri spoločenských a kultúrnych podujatiach. Predpokladom na to je rozsiahla investícia, ktorú by bolo najlepšie zrealizovať z prostriedkov Európskej únie. O takomto riešení sme rokovali s vedením PSK už v minulosti. Predpokladám, že v tom budeme pokračovať a spoločne hľadať riešenie," uviedol pre TASR Ragan.



Prešovský samosprávny kraj do tohto projektu zainvestoval doteraz 35.000 eur. "Výskum je ukončený a máme stanovisko od pamiatkového úradu, ktoré umožňuje tento priestor využiť. Nie je vhodné pokračovať ďalej vo vykopávkach, kým sa nevyužije existujúci priestor, ktorý bol otvorený. Navyše finančné náklady na ďalšie výkopové práce a techniku sa rádovo pohybujú v desiatkach tisíc eur, čo nie je zanedbateľné," uviedla pre TASR hovorkyňa PSK Daša Jeleňová s tým, že v tejto fáze je veľmi dôležité nájsť myšlienku, ako by mohol byť Vodný hrad čo najzmysluplnejšie využitý.



Podľa jej ďalších slov sa kraj momentálne sústreďuje na sanáciu existujúcich pamiatok v jeho správe. "Vo Vranove nad Topľou má pre PSK prioritu definitívne umiestnenie knižnice do priestorov samosprávneho kraja," poznamenala s tým, že Vodný hrad je dôležitým predovšetkým pre mesto, ktoré malo záujem vytvoriť tam miestne múzeum. "Sme ochotní v tomto procese pomôcť, ale nemáme v súčasnosti dostatok kapacít, aby sme boli v tomto projekte lídrom," doplnila.



Ako pre TASR uviedla riaditeľka vranovského gymnázia Zuzana Dragulová, možností vidieť v meste jeho históriu naživo, je minimálne. "Všetci dúfame a veríme, že sa podarí nadšencom pokračovať v tom, aby sme dosiahli, že aj Vranov bude mať prístupnú časť svojej histórie, že teda sa minimálne jedna časť zrekonštruuje tak, že sa sprístupní verejnosti formou múzea," priblížila. Ihrisko, pod ktorým sa hrad nachádza, sa podľa je slov nevyužíva už niekoľko rokov, pretože je nestabilné. "Takže toto je v podstate riešenie, ktoré by mohlo pomôcť aj škole nejakým spôsobom," poznamenala.



Archeologický výskum, ktorý sa tam uskutočnil ešte v roku 2016, odkryl priestory renesančných pivníc. Odborní pracovníci v nich zachytili tiež pozostatky stredovekých murív pravdepodobne spomínaného Vodného hradu. Odhalil tiež množstvo nálezov z obdobia 17. a 18. storočia. Záujem o sprístupnenie týchto priestorov, ktoré boli v minulom storočí zasypané, pretrváva už niekoľko rokov. Vodný hrad, ktorý bol postavený v 15. storočí, vyhlásili v roku 1994 za kultúrnu pamiatku. Stavba je spojená s historickou osobnosťou grófky Báthoryovej.