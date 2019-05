Starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ, ktorý spolu s ostatnými samosprávami a aktivistami na problém poukázal, vyjadril spokojnosť s týmto rozhodnutím.

Prešov/Kvakovce 13. mája (TASR) - Vodohospodári budú vypúšťať z Domaše menej vody. Rozhodovalo sa o tom v pondelok na pôde Okresného úradu (OÚ) Prešov. Diskusiu v tejto súvislosti na jar začali samosprávy i aktivisti z okolia tejto vodnej nádrže z dôvodu jej nízkej hladiny.



„Na základe žiadosti Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), š. p., na mimoriadnu manipuláciu s vodnou stavbou Veľká Domaša Okresný úrad Prešov schválil vypúšťanie z nádrže do 30. júna tohto roka na úrovni 2,9 kubického metra za sekundu (m3/s),“ informoval o tom TASR hovorca SVP Marián Bocák s tým, že správca je zároveň povinný sledovať vývoj kvality vôd pod vodnou stavbou a v prípade jej zhoršenia musí túto informáciu oznámiť na OÚ Prešov. Vodohospodári z nádrže koncom apríla vypúšťali 3,5 m3/s, čo je ešte zimný režim. Bežne stúpa vypúšťanie od apríla na 4,9 m3/s.



Starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ, ktorý spolu s ostatnými samosprávami a aktivistami na problém poukázal, vyjadril spokojnosť s týmto rozhodnutím. „Podľa nášho názoru sa potvrdilo to, čo hovoríme už dlhodobo, že situácia na Domaši je kritická a keď sa nezačne šetriť s vodou, tak škody budú obrovské. Som rád, že sme dospeli k tomu, že sa kompetentní zhodli na tom, že situácia nie je jednoduchá, je kritická a preto sa udrží na Domaši režim taký, podľa ktorého sa bude s vodou šetriť,“ uviedol pre TASR. Pokračoval, že ak nedôjde k výraznejším zrážkam, tak sezóna v hornej časti Domaše bude ohrozená. „Situácia nie je jednoduchá. Sezóne to určite neprospeje a myslím si, že bude veľmi pokazená,“ dodal.



Stav vodnej nádrže Domaša k pondelku je podľa Bocáka na úrovni 155,71 metrov nad morom. Jej naplnenosť predstavuje 49 percent celkového objemu.