FOTO: Takto to vyzerá v útrobách priehradného múru Nosickej priehrady

Návštevníci počas Dňa otvorených dverí na Vodnej nádrži Nosice nazývanej tiež Priehrada mládeže v Nosiciach 23. marca 2018. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Nimnica 23. marca (TASR) – Výroba elektrickej energie, zásobovanie vtedajších Považských strojární vodou a zadržanie povodňovej vody boli hlavnými dôvodmi výstavby Vodnej stavby (VS) Nosice. V tomto roku uplynie 60 rokov od spustenia jej prevádzky. Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) umožnil v rámci piatkového a sobotného (24.3.) premiérového Dňa otvorení dverí nazrieť verejnosti aj do útrob priehradného múru.Podľa hlavného hatiara Milana Ďurčíka VS Nosice už po dvoch rokoch prevádzky v roku 1960 zabránila povodni z tisícročnej vody.povedal Ďurčík s tým, že najväčšia povodeň na Váhu bola v roku 1813, kedy bol prítok takmer 4000 metrov kubických vody za sekundu.Objem nádrže bol podľa neho po výstavbe asi 36 miliónov kubických metrov vody, za 60 rokov nánosy spôsobili zníženie jej objemu asi o tretinu. Najhlbšia voda – 18 metrov je pred výpustným zariadením. Priehradný múr je vysoký 36 a dlhý viac ako 500 metrov. Prehradením Váhu došlo k zatopeniu obce Okrut na pravej a časti obcí Nosice a Milochov na ľavej strane Váhu. Obyvateľom Nosíc postavili domy v dnešnej púchovskej miestnej časti Nové Nosice, väčšina obyvateľov Okrutu našla nový domov v obci Udiča v okrese Považská Bystrica.Na stavbe sa podieľalo viac ako 55.000 dobrovoľníkov. Výstavbu načas zastavil nález minerálnych prameňov, uhličitá voda narušovala betón, musela sa meniť technológia výstavby. Nález minerálneho prameňa počas výstavby bol základom vzniku Kúpeľov Nimnica na pravom brehu priehrady.Prietok vody cez priehradný múr je zabezpečený hornými klapkami a spodnými segmentmi. Ovládané sú elektricky buď z riadiaceho centra, prípadne priamo zo strojovne. V prípade poruchy zariadení má SVP pripravený katastroficky scenár v podobe manuálneho otvárania klapiek i segmentov príslušníkmi Ozbrojených síl SR.doplnil Ďurčík s tým, že k tomu zatiaľ nikdy nedošlo a dúfa, že ani nikdy nedôjde.Slovenský vodohospodársky podnik bol založený v roku 1997. Vznikol spojením štyroch štátnych podnikov – Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie Hrona a Povodie Bodvy a Hornádu. SVP spravuje vodné toky v dĺžke 32.738 kilometrov, 287 vodných nádrží, 2811 kilometrov ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1812 kilometrov. Je tiež prevádzkovateľom Vodného diela Gabčíkovo. Celková plocha povodí je 49.015 kilometrov štvorcových. Organizačne je tvorený Podnikovým riaditeľstvom so sídlom v Banskej Štiavnici, štyrmi odštepnými závodmi (Bratislava, Piešťany, Banská Bystrica a Košice) a jednotlivými správami povodí.