Vodohospodári pozorujú na východe SR vzostup vodných hladín

Prešov/Košice 14. augusta (TASR) - Na vodných tokoch východného Slovenska je v dôsledku výdatných zrážok a búrkovej činnosti pozorovaný vzostup vodných hladín. Pre TASR to uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák s tým, že niekoľko obcí vyhlásilo povodňovú aktivitu.



Vodohospodári evidujú k stredajšiemu ránu na území obce Kapušany v okrese Prešov tretí stupeň povodňovej aktivity na vodnom toku Ladianka, respektíve Kapušiansky potok, z dôvodu vybreženia. Stúpajúcu tendenciu evidujú aj na toku Sekčov.



Na vodnom toku Studený potok obec Rakovčík v okrese Svidník rovnako vyhlásila tretí stupeň povodňovej aktivity. „Vplyvom zrážkovej a búrkovej činnosti a povrchového odtoku došlo k vzostupu hladiny vody na toku s následným pomiestnym vybrežením vody. Naši pracovníci sú na obhliadke toku do obce a určí sa rozsah povodňových škôd a predpokladaný rozsah zabezpečovacích prác,“ uviedol Bocák.



Druhý stupeň povodňovej aktivity v stredu ráno vyhlásila aj obec Haniska v okrese Prešov. „Po intenzívnej zrážkovej činnosti došlo k stekaniu vôd z lesa do obce, upchatiu rigolov a kanálov, zaplaveniu miestneho parkoviska. K vybreženiu vodného toku na území obce nedošlo,“ spresnil Bocák s tým, že okrem uvedených prípadov vodohospodári v najbližšom čase očakávajú vyhlásenie druhého stupňa povodňovej aktivity v obci Lipníky v okrese Prešov. Vzhľadom na očakávaný výskyt zrážok sa situácia podľa nich môže počas dňa zmeniť.



„V rámci preventívnych opatrení vykonávame manipuláciu na vodných stavbách, ktoré sú určené na zachytávanie povodňových vĺn, a teda práve dokazujú svoj účel. V prípade vodnej stavby Ružín a Palcmanská Maša sme pristúpili k zvýšenému odtoku pod vodnou stavbou, aby sme tak dokázali prijať zvýšené hladiny riek nad vodnou stavbou,“ vysvetlil Bocák.



V prípade vodnej stavby Veľká Domaša dali vodohospodári návrh na zníženie odtoku z vodnej stavby, pretože sa vplyvom zrážok bude hladina rieky pod priehradou dotovať v tomto prípade sama. „Na druhej strane vplyvom aktuálnej hydrologickej situácie a dostatočného zásobného priestoru nádrže budeme operatívne akumulovať vodu z tokov nad vodnou stavbou,“ uzavrel.