Vodohospodári zvažujú úpravu odtoku vody z Domaše

Vodohospodári z nádrže v súčasnosti vypúšťajú 3,5 kubického metra vody za sekundu. Zvažujú, že o tomto zimnom režime budú rokovať i v máji.

Prešov 25. apríla (TASR) – Situáciou na vodnej nádrži Domaša sa vo štvrtok v Prešove zaoberali zástupcovia Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP). Uvažujú o predĺžení zníženia odtoku z nádrže aj počas mája. Na stretnutí sa zúčastnili i aktivisti a starostovia obcí z okolia Domaše. Tí tvrdia, že letnú turistickú sezónu to už nezachráni a situácia s nedostatkom vody je kritická.



"Každý sa pozeráme na tú istú vec rovnako, ale každý z iného uhla pohľadu. Čiže pre nich je situácia, samozrejme, kritická a neprijateľná, z nášho pohľadu je to 45 percent zásobného objemu. Je priestor na to, aby sme sa o tej téme bavili, zamysleli sa a urobili nejaké opatrenia. Určite by som to nevyhlasoval za maximálne kritickú alebo ekologickú katastrofu a podobne," uviedol riaditeľ SVP, odštepného závodu Košice Roman Ivančo.



Vodohospodári z nádrže v súčasnosti vypúšťajú 3,5 kubického metra vody za sekundu. Zvažujú, že o tomto zimnom režime budú rokovať i v máji. Bežne stúpa vypúšťanie od apríla na 4,9 kubického metra vody za sekundu.



"Vo štvrtok si preberieme nejaké scenáre a dohodneme sa na prijateľných opatreniach s tým, že podáme žiadosť na Okresný úrad v Prešove. Všetko bude závisieť od vývoja situácie, ako sa bude atmosféra otepľovať, bude sa aj voda prehrievať a aký to bude mať dosah na kvalitu vody. Robíme všetko pre to, aby sme pokles hladiny zmiernili. Ak teraz budeme 'škrtiť' odtok, čo sa na nejakej miere určite dohodneme, nezabezpečí to žiadne zvyšovanie, len spomalenie klesania hladiny. Keď budeme mať šťastie a príde nejaká prívalová epizóda, tak sa situácia zmení k lepšiemu," doplnil Ivančo.



Vodná nádrž Domaša bola podľa neho vybudovaná ako zásobník vody, aby bol zabezpečený hospodársky rozvoj. "Rekreácia je, samozrejme, jeden z účelov, ale nie je prioritný. Ak mám zabezpečiť hospodársky účel a bude to generovať tento výkyv hladín, tak rekreácia sa tomu jednoducho musí podriadiť," zdôraznil.



Podľa starostu obce Kvakovce Radovana Kapraľa je situácia na Domaši kritická. "Štvrtkové stretnutie nenaplnilo moje očakávania. Je to skupina alibistov, ktorí nedokážu prijať zodpovednosť za svoje kroky. Jednoznačne vieme preukázať, že podcenili situáciu. Od jesene je problém a oni sa tvária, že sa nič nedeje. Vo februári som ich ja ako starosta upozornil, že je problém. Napísali mi, že som nekompetentný a že netreba robiť nič. Sami to teraz robia a už je neskoro. Pýtam sa, čo budú robiť v lete. Ohrozili podniky, ohrozili rekreáciu, nebude voda na priemysel. Hrozia obrovské škody v miliónoch, pretože je ohrozený priemysel, sú ohrozené cestovný ruch a ekológia," povedal Kapraľ.



Ako dodal, nepozná dôvody, prečo vodohospodári nechcú obmedziť vypúšťanie vody z nádrže. "Nikto nepozná tie dôvody. Keď to dokázali zmeniť v roku 2012 a v roku 2013, potom sami zmenili manipulačný poriadok v 2015, tak dodnes nikto nevie povedať, prečo nekonajú. Vyhláška ministerstva životného prostredia im jasne hovorí, že majú v prípade výkyvov, povodní alebo sucha bezodkladne podať návrh na zmenu manipulačného poriadku. Tu nikto nekonal. A dnes sa tvária, že vody niet, lebo pánboh," dodal starosta Kvakoviec.