Voľbu v ranných hodinách spojili v Kunešove najmä s nákupmi

Kunešov 16. marca (TASR) - V Kunešove svoje volebné právo využili krátko po otvorení volebnej miestnosti najmä tí, čo odchádzali za prácou do mesta alebo na nákupy. Aj keď je v dedine niekoľko chatárov, v popoludňajších hodinách tu s voličským preukazom nebol voliť nikto.



Predsedníčka miestnej volebnej komisie Lívia Ihringová uviedla, že voliť chodia obyvatelia priebežne. Ráno ich síce bolo pomenej, viac ľudí prišlo v čase obeda. "Problémy sme nemali zatiaľ žiadne," okomentovala priebeh prezidentských volieb. V obci je volebná miestnosť zriadená v miestnom kultúrnom dome, svoje volebné právo dnes môže využiť celkom 180 Kunešovčanov.



Podľa pani Márie, ktorá si dnešnú voľbu nenechala ujsť, by sa mal nový prezident o svoju republiku a ľudí vedieť postarať. "Mal by to byť človek, ktorý je s ľuďmi spriaznený, má ich rád a zaujímajú ho ich trápenia," poznamenala.