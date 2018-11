OĽaNO: Nerokujeme o tom, žeby sa J. Mrva mal vzdať kandidatúry

Hnutie to vyhlásilo v reakcii na informáciu, že majú prebiehať rokovania o prípadnom odstúpení Mrvu v prospech nezávislého kandidáta na bratislavského primátora Václava Miku.

Bratislava 6. novembra (TASR) – OĽaNO nerokuje o tom, žeby sa spoločný kandidát opozície (OĽaNO, SaS, Sme rodina, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola) na primátora Bratislavy Ján Mrva mal vzdať kandidatúry. Hnutie to vyhlásilo v reakcii na informáciu, že majú prebiehať rokovania o prípadnom odstúpení Mrvu v prospech nezávislého kandidáta na bratislavského primátora Václava Miku. Bývalý šéf RTVS to priamo nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. Mrva o tejto informácii vie, vzdať sa však neplánuje.



OĽaNO verí v Mrvovo víťazstvo. "Mrva za 12 rokov v komunálnej politike dokázal, že je čestným a poctivým politikom a nevidí dôvod, prečo by sa týchto hodnôt mal vzdať na základe výzvy akéhokoľvek kandidáta," uviedlo hnutie. Deklaruje, že Mrva z boja o post bratislavského primátora neodstúpi, pretože by poprel princípy, za ktoré celý život bojoval.



Mika pre TASR však nepotvrdil a ani nevyvrátil informácie o snahe, aby sa v jeho prospech vzdal Mrva. "V týchto dňoch svoju pozornosť plne sústredím na vrcholiacu kampaň. Uchádzam sa o dôveru všetkých Bratislavčanov, vrátane voličov pravicových strán," povedal pre TASR Mika s tým, že on sa kandidatúry vzdať neplánuje. Snahy o to, aby Mrva odstúpil v prospech Miku, potvrdili pre TASR dva od seba nezávislé zdroje, a to aj z prostredia opozície.



Mrva pre TASR uviedol, že sa o tejto informácii dozvedel len v utorok od Veroniky Remišovej z OĽaNO. "Pravicová demokratická opozícia, ktorá ma podporuje, ma v žiadnom prípade nechce predať. Ja sa nechystám odstúpiť v niečí prospech, sklamal by som veľa ľudí a my to chceme vyhrať," povedal. Remišová pre TASR potvrdila, že OĽaNO a široká koalícia stoja za Mrvom a budú ho podporovať až do konca komunálnej kampane. Ján Budaj, ktorý je predsedom hnutia Zmena zdola a poslancom Národnej rady (NR) SR za OĽaNO, skonštatoval, že budú postupovať v koordinácii s koalíciou. "Zatiaľ tam nepadla dohoda na žiadnej zmene," uviedol s tým, že o možnej Mikovej snahe nevie. Takéto rokovania neeviduje ani podpredseda SaS Ľubomír Galko. "Ak to bude aktuálne, vyjadríme sa," podotkol.



Primátorom hlavného mesta chce byť deväť mužov a jedna žena. Je medzi nimi súčasný primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal, ktorý kandiduje ako nezávislý. Nezávislými kandidátmi sú aj manažér a bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, autor i organizátor Korunovačných slávností v Bratislave Miroslav Vetrík a súčasná viceprimátorka hlavného mesta Iveta Plšeková.



Na bratislavského primátora kandiduje aj architekt a hudobník Matúš Vallo, ktorý má podporu mimoparlamentných zoskupení Spolu – občianska demokracia a Progresívne Slovensko, advokát Jaroslav Brada – kandidát Strany moderného Slovenska, ekonóm a predseda mimoparlamentnej strany NAJ Viktor Béreš, ktorého podporuje NAJ a Strana mladých ľudí.



Jediným spoločným kandidátom opozície OĽaNO, SaS, Sme rodina, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola na primátora Bratislavy je súčasný starosta Vajnôr Ján Mrva. S podporou Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku kandiduje na šéfa bratislavskej samosprávy tiež odborný pracovník Andrej Trnovec a s podporou Slovenskej národnej jednoty - strany vlastencov právnik Roman Ruhig.