Voľby boli na hornej Nitre pokojné a bez incidentov

Pokojné, bez podnetov a priestupkov boli i voľby v okresoch Prievidza a Partizánske.

Bánovce nad Bebravou/Prievidza 25. mája (TASR) - Sobotné voľby do Európskeho parlamentu na hornej Nitre nepoznačili incidenty či podnety. Pre TASR to skonštatovali zástupcovia okresných volebných komisií v Bánovciach nad Bebravou a Prievidzi.



"Voľby v okrese Bánovce nad Bebravou boli bez problémov, podnetov a priestupkov," zhrnula vedúca odboru všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu v Bánovciach nad Bebravou Lenka Sloviaková.



Pokojné, bez podnetov a priestupkov boli i voľby v okresoch Prievidza a Partizánske, skonštatoval vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu v Prievidzi Štefan Lednický.



V okrese Bánovce nad Bebravou mohli voliči odovzdať svoj hlas v 62 okrskoch. V okresoch Prievidza a Partizánske to bolo v 189 okrskoch, čo bolo o jeden menej ako v marcových prezidentských voľbách.