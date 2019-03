Voľby prezidenta na košickom Luníku IX voličov nelákajú

Nezáujem o prezidentské, ale aj iné voľby na Luníku IX vychádza podľa neho z toho, že miestni Rómovia už neveria, že sa ich zlá situácia zmení.

Košice 16. marca (TASR) – Extrémne nízka účasť sprevádza zatiaľ prezidentské voľby na prevažne rómskom sídlisku Luník IX v Košiciach. V dvoch miestnych volebných okrskoch je zapísaných zhruba 4340 oprávnených voličov. Volebné miestnosti sú už od rána okrem členov okrskových komisií väčšinu prázdne a voliči sa objavujú len sporadicky.



"Priebeh volieb je pokojný, bez problémov, žiadosti o voľbu do prenosnej schránky sme nemali, účasť je veľmi slabá," zhodnotila pre TASR predsedníčka okrskovej komisie č. 2 Monika Čekanová.



Jedným z mála, ktorý pred 15.00 h prišiel hlasovať, bol 28-ročný Viliam Ficu. "Idem voliť z dôvodu, aby sa to skorumpované Slovensko konečne napravilo, nech nepozerajú len na svoje pupky, ale aj na tých druhých, že ten druhý tiež chce pracovať a žiť ako normálny človek. Ja napríklad hľadám robotu už vyše desiatich rokov a nenašiel som ju. Idem voliť, aj keď neverím tomu, že vláda niečo spraví, lebo jeden je taký istý, ako aj druhý," povedal. Zároveň dúfa, že nový prezident by predsa len mohol v niečom pohnúť veci k lepšiemu.



Nezáujem o prezidentské, ale aj iné voľby na Luníku IX vychádza podľa neho z toho, že miestni Rómovia už neveria, že sa ich zlá situácia zmení. "My 'Romáci' rozmýšľame, či prídeme voliť, či to má nejaký význam, ale ja si myslím, že asi nie, lebo vždy, aj keď budeme voliť, to je jedno koho, vždy budeme len odtláčaní. V prvom rade treba dať 'Romákom' šancu, a keď ju budú mať, tak potom prídu aj voliť," konštatoval.



Pred piatimi rokmi bola v prvom kole prezidentských volieb na Luníku IX rekordne nízka, len 1,5-percentná účasť.