Voľby v Košiciach a okolí sa uskutočňujú bezproblémovo

Košice 25. mája (TASR) – Sobotňajšie voľby do Európskeho parlamentu sa javia ako dosiaľ jedny z najpokojnejších volieb. Zhodujú sa na tom predsedovia viacerých volebných komisií v Košickom kraji. Volebná účasť bola podľa odhadov dopoludnia vo všeobecnosti slabšia, čo mohlo ovplyvniť aj pekné počasie, zvýšiť by sa mohla v podvečerných hodinách.



"Určite sú to jedny z najpokojnejších volieb, samozrejme, to súvisí aj s účasťou. Priebeh je úplne bezproblémový, dopoludnia sme boli na nejakých výjazdoch na kontrolu a teraz takisto sú dve členky komisie ešte v obciach," uviedol pre TASR predseda okresnej volebnej komisie Košice-okolie Jakub Novotný. Členovia komisie nezaznamenali žiadne problémy. "Vyskytli sa len nejaké drobné nedostatky, čo sa týka volebných miestností, ako nezapečatená urna na nepoužité lístky, to sa okamžite odstránilo. Vzhľadom na zákaz zverejňovania výsledkov sme mali aj telefonické otázky, či si môžu aspoň zaznamenať výsledky alebo odfotiť zápisnicu a tak, ale to sú drobnosti," doplnil Novotný. Podľa skúseností z iných volieb účasť voličov podľa neho môže ešte badateľne narásť vo večerných hodinách.



Bezproblémový priebeh v meste Košice potvrdil predseda tamojšej okresnej volebnej komisie Peter Múdry. "Nemuseli sme nič riešiť, voľby sa konajú úplne v pokoji, aj čo sme boli voliť v okrskoch, všetko bolo v poriadku," povedal.



Pokojné voľby hlásia aj z okresu Trebišov, dopoludnia tam zaznamenali slabšiu volebnú účasť. "Riešiť sme nemuseli nič, opäť máme ľudí vonku, ale ani oni nevolali, že by bol nejaký problém," potvrdil predseda okresnej volebnej komisie Juraj Pida.