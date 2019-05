Voľby v Košickom kraji podľa polície zatiaľ nenarušil žiaden incident

Košice 25. mája (TASR) - Narušenie verejného poriadku ani žiaden incident, ktorý by narušil sobotňajšie eurovoľby, polícia v Košickom kraji doposiaľ nezaznamenala. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová.



Volebné miestnosti v 5951 okrskoch sa na Slovensku otvorili v sobotu o 7.00 h a sprístupnené budú do 22.00 h. Voliči si vyberajú z 31 politických subjektov. Zo Slovenska bude zvolených 14 europoslancov.