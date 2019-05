Voľby v Nitrianskom kraji sú pokojné, volili hlavne obyvatelia miest

Podľa slov viacerých predsedov okrskových, ale aj okresných volebných komisií, účasť zrejme nebude vysoká.

Nitra 25. mája (TASR) – Voľby do Európskeho parlamentu v regiónoch Nitrianskeho kraja boli aj krátko pred uzatvorením volebných miestností pokojné a bez problémov. Podľa slov viacerých predsedov okrskových, ale aj okresných volebných komisií, účasť zrejme nebude vysoká.



V okrese Nitra volebná komisia neeviduje žiadne narušenia volieb. „Riešili sme iba bežné administratívne záležitosti. Po výjazdoch do okrskov sa ukazuje, že v obciach bude účasť pomerne nízka, v mestách by zasa mala byť vyššia. Pod nízku účasť sa mohlo podpísať pekné počasie, ale aj dva hokejové zápasy na majstrovstvách sveta,“ skonštatoval predseda Okresnej volebnej komisie v Nitre Martin Beták.



Pokojný priebeh majú aj voľby v okrese Topoľčany. Aj z tohto regiónu však okrskové komisie hlásia pomerne slabú volebnú účasť. „Voľby sú inak pokojné, riešili sme iba drobnosti, ktoré sa týkali zapečatenia volebnej schránky, či predvolebných plagátov, ktoré boli príliš blízko volebných miestností. Všetky tieto drobnosti sa postupne odstraňovali,“ uviedla zapisovateľka Okresnej volebnej komisie v Topoľčanoch Zuzana Chudá.



Podľa slov zapisovateľky Okresnej volebnej komisie v Šali Márie Tóthovej mali voľby bezproblémový priebeh aj v okrese Šaľa. Bez incidentov sú aj voľby v Levickom okrese. „Nemuseli sme riešiť žiadne problémy. Volebná účasť by snáď mohla byť u nás o čosi vyššia ako pred piatimi rokmi. V maďarských obciach síce ľudia k voľbám veľmi nechodili, ale napríklad priamo v Leviciach bola účasť naozaj vyššia. Uvidíme, aké budú konečné čísla,“ povedal predseda Okresnej volebnej komisie v Leviciach Ján Janáč.