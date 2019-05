Voľby v Žilinskom kraji sa začali bez problémov

Na Slovensku sa začali v poradí štvrté voľby do Európskeho parlamentu. Na snímke volička počas volieb do Európskeho parlamentu 25. mája 2019 v Košiciach.

Žilina 25. mája (TASR) – Okresné volebné komisie v Žilinskom kraji nezaznamenali problémy pri otvorení volebných miestností pre voľby do Európskeho parlamentu (EP). TASR to v sobotu ráno potvrdili okresné volebné komisie.



Žilinský kraj má dovedna 704 volebných okrskov. Vo volebnom obvode Žilina si môžu voliči vybrať poslancov do EP v 218 volebných okrskoch, v obvode Čadca v 77, v obvode Martin v 139, v obvode Liptovský Mikuláš v 95, vo volebnom obvode Ružomberok v 58, vo volebnom obvode Dolný Kubín v 41 a vo volebnom obvode Námestovo v 76 volebných okrskoch.



Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h. Občania môžu na kandidačnej listine krúžkovať najviac dvoch kandidátov. Zo Slovenska bude zvolených 14 europoslancov na funkčné obdobie piatich rokov. Definitívne výsledky eurovolieb budú zverejnené v nedeľu (26. 5.) po 23.00 h po ukončení hlasovania vo všetkých krajinách Európskej únie (EÚ).