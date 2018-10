Marian Greksa sa vzdal kandidatúry na starostu Petržalky

V najväčšej bratislavskej mestskej časti by teda o post starostu malo zabojovať deväť kandidátov.

Bratislava 30. októbra (TASR) - Marian Greksa sa vzdal kandidatúry na post starostu bratislavskej Petržalky. Poslanec hlavného mesta i Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) to v nedeľu potvrdil pre TASR.



"Čísla nepustia a ja nechcem rozbíjať potrebné hlasy. Budem kandidovať iba na mestského a petržalského poslanca," zopakoval slová, ktoré uverejnil aj na sociálnej sieti.



V najväčšej bratislavskej mestskej časti by teda o post starostu malo zabojovať deväť kandidátov. Je medzi nimi miestny a mestský poslanec Ján Hrčka, aktivistka a niekdajšia dopravná inžinierka hlavného mesta Tatiana Kratochvílová, súčasný vicestarosta Ján Bučan a petržalská miestna poslankyňa a zároveň bratislavská viceprimátorka Ľudmila Farkašovská.



Kandidovať chce aj miestna a mestská poslankyňa a zároveň podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Elena Pätoprstá, a aj miestny a mestský poslanec Oliver Kríž. Zabojovať chce tiež Tomáš Szmrecsányi, novinár na voľnej nohe a občiansky aktivista, ako aj ďalší občiansky aktivista Miroslav Dragun. Záujem o post šéfa mestskej časti má aj ĽSNS, ktorá nasadila do volieb Mariána Chmelára.



Komunálne voľby sa uskutočnia v sobotu 10. novembra.