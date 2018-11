OĽaNO, Zmena zdola a aktivisti podporujú Elenu Pätoprstú

Pätoprstá je podľa Budaja občianska aktivistka a komunálna politička, bojujúca za záujmy občanov už dlhé roky.

Bratislava 5. novembra (TASR) – Opozičné hnutie OĽaNO, Zmena zdola, Demokratická únia (DÚ) a viacerí občianski aktivisti podporujú kandidatúru Eleny Pätoprstej na starostku bratislavskej Petržalky. Pre TASR to uviedol predseda Zmeny zdola, DÚ a poslanec NR SR za OĽaNO Ján Budaj. Reagoval tak na piatkovú (2. 11.) výzvu časti opozície SaS, Sme rodina, Nova, KDH a OKS, aby Pätoprstá odstúpila z predvolebného boja v prospech ďalšieho kandidáta na petržalského starostu Jána Hrčku.



Pätoprstá je podľa Budaja občianska aktivistka a komunálna politička, bojujúca za záujmy občanov už dlhé roky. "Je to tá pravá kandidátka, ktorá má skúsenosti potrebné k riadeniu takej veľkej mestskej časti, akou Petržalka je," skonštatoval. Zároveň podotkol, že posledné voľby, ktoré sa v Petržalke konali, boli minuloročné voľby do orgánov samosprávnych krajov a v tých získala Pätoprstá najviac hlasov.



"Teraz, tesne pred voľbami prichádza prieskum TA3, na základe ktorého ju niektorí vyzvali odstúpiť. Elena takú možnosť, aby sa šance hodnotovo blízkych kandidátov zmerali nezávislým prieskumom, a potom jeden podporil druhého - silnejšieho, navrhla na rokovaní politických strán už v lete. Nepodarilo sa to, lebo prieskum odmietol Hrčka," skonštatoval Budaj. Pätoprstá bude podľa neho, ak jej to Petržalčania umožnia, dobrou starostkou. Ako tvrdí, kandiduje s ňou kvalitný tím a spoločne majú na to, aby sa z Petržalky stala najlepšia štvrť Bratislavy.



Podpredseda SaS Ľubomír Galko v piatok vyhlásil, že od začiatku podporovali v kandidatúre Hrčku s presvedčením, že je lepšou voľbou pre Petržalku. "To potvrdil aj posledný predvolebný prieskum agentúry AKO (Hrčka – 24,5 percenta, Pätoprstá – 14,8 percenta). Hrčka bol ochotný vzdať sa kandidatúry, keď by vyšiel z prieskumu horšie. Teraz to isté očakávame od Pätoprstej," uviedol. Pätoprstá na výzvu pre TASR osobne nereagovala, v pondelok poslala len Budajove stanovisko.



V najväčšej bratislavskej mestskej časti by o post starostu malo zabojovať deväť kandidátov. Je medzi nimi miestny a mestský poslanec Ján Hrčka, aktivistka a niekdajšia dopravná inžinierka hlavného mesta Tatiana Kratochvílová, súčasný vicestarosta Ján Bučan a petržalská miestna poslankyňa a zároveň bratislavská viceprimátorka Ľudmila Farkašovská.



Kandidovať chce aj miestna a mestská poslankyňa a zároveň podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Elena Pätoprstá a aj miestny a mestský poslanec Oliver Kríž. Zabojovať chce tiež Tomáš Szmrecsányi, novinár na voľnej nohe a občiansky aktivista, ako aj ďalší občiansky aktivista Miroslav Dragun. Záujem o post šéfa mestskej časti má aj ĽSNS, ktorá nasadila do volieb Mariána Chmelára. Kandidatúry na starostu Petržalky sa ku koncu októbra vzdal poslanec hlavného mesta i BSK Marian Greksa, zdôvodnil to tým, že "čísla nepustia" a on nechce rozbíjať potrebné hlasy.



Komunálne voľby sa uskutočnia v sobotu 10. novembra.