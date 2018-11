E. Petrvalský už na starostu košickej mestskej časti nekandiduje

Dôvodom jeho rozhodnutia je podľa neho existujúca spoločenská objednávka na generačnú výmenu.

Košice 5. novembra (TASR) – Emil Petrvalský sa napokon nebude uchádzať o post starostu košickej mestskej časti (MČ) Sídlisko Ťahanovce. Ako pre TASR uviedol, na odvolaní kandidatúry sa dohodol spolu s politickou stranou Šport do Košíc a na Východ, za ktorú kandidoval. Dôvodom jeho rozhodnutia je podľa neho existujúca spoločenská objednávka na generačnú výmenu.



"Podľa môjho názoru, ako i na základe odporúčaní mojich priateľov, obyvateľov a spolupracovníkov je potrebné, aby do funkcie starostu mestskej časti bol zvolený mladý, vzdelaný a odhodlaný kandidát, ktorý bude mať odvahu a všetky potrebné odborné a osobnostné predpoklady na to, aby boli zrealizované všetky potrebné požiadavky obyvateľov našej mestskej časti,” uviedol vo svojom stanovisku bývalý starosta a v súčasnosti zástupca starostu. Zároveň podporil nezávislého kandidáta Branislava Juru, ktorý podľa neho spĺňa uvedené kritériá.



O starostovskú stoličku sa v nadchádzajúcich komunálnych voľbách na Sídlisku Ťahanovce uchádza osem kandidátov, čo je stále najvyšší počet v rámci košických MČ. Ako nezávislí sa o post starostu uchádzajú spomínaný Branislav Jura, ďalej Peter Bozogáň, Zuzana Slivenská, Roman Lengyel a Miloš Ihnát. Za politické strany sa o funkciu uchádzajú Marián Hudák (Progresívne Slovensko), Alexander Jesenský (Smer-SD, SNS) a Branislav Nagy (ĽSNS).



Súčasný starosta Cyril Betuš (nezávislý) post neobhajuje.