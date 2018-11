Nesrovnal: Bratislavčania rozhodnú na základe výsledkov, ja si verím

Bratislava 10. novembra (TASR) – Bratislavčania rozhodnú na základe reálnych výsledkov, ktoré vidia v uliciach. Ja si však verím. Vo svojom volebnom štábe v jednom z hotelov na bratislavskom nábreží to vyhlásil súčasný primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal, ktorý chce tento post obhájiť aj v sobotných komunálnych voľbách." skonštatoval Nesrovnal.V rámci predvolebnej kampane sa podľa jeho slov hralo aj protivládnou kartou a Bratislavu chcel niekto zneužiť na politické hry.podotkol.Deklaroval, že predvolebnú kampaň viedol on i jeho tím čestne a bez bočných úmyslov.povedal Nesrovnal.Jeho volebný štáb sa pomaly zapĺňa jeho priateľmi a podporovateľmi. Očakáva sa okolo 100 ľudí. Nesrovnala prišla do hotela podporiť matka i partnerka s ich deťmi.Bratislavčania si mohli v sobotu od 7. do 22. h v komunálnych voľbách voliť primátora z desiatich kandidátov, mestských poslancov z 284 uchádzačov, starostov v 17 mestských častiach z takmer 70 kandidátov a miestnych poslancov z 846 kandidátov. V hlavnom meste bolo v 17 mestských častiach dokopy 53 volebných obvodov a 401 volebných okrskov.