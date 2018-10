I. Válek: Primátor je manažér, diplomat, líder aj vizionár

Pre svoju volebnú kampaň si vybral motto Primátor pre všetkých.

Trnava 26. októbra (TASR) – Kandidátom koalície Smer-SD a SNS je v Trnave 40-ročný riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Igor Válek. Pre svoju volebnú kampaň si vybral motto Primátor pre všetkých. Je ženatý, má dve deti.



-Kandidujete na najvyšší post v samospráve krajského mesta. Doteraz ste však nepôsobili v žiadnych orgánoch samosprávy, nepoznáme ani vaše aktivity zo spolupracujúcich organizácií. Čo vás primälo zabojovať rovno o najvyššie, primátorské kreslo?-



Primátor je predovšetkým manažér a za mnou sú úspešné výsledky. A podľa môjho názoru Trnava práve toto potrebuje. Čo sa týka pôsobenia v samospráve, šesť rokov som pracoval na Úrade Trnavského samosprávneho kraja. Mám teda reálne skúsenosti s problematikou ekonomiky samospráv, metodiky účtovníctva, financovania zo štrukturálnych fondov. Posledných desať rokov pracujem v štátnej správe. Nepovažujem za nevyhnutné mať pre výkon funkcie dobrého primátora predchádzajúcu históriu v mestskom zastupiteľstve. Skôr naopak.



-Ste straníckym kandidátom, nominuje vás Smer-SD. Aký máte okolo seba tím ľudí? Z čoho bude pozostávať vaša kampaň a v akej výške plánujete použiť prostriedky?-



Kandidátnu listinu do komunálnych volieb za koalíciu Smer-SD a SNS tvorí 19 poslancov. Pri jej zostavovaní sme sa snažili zohľadniť odborné znalosti a skúsenosti. Zároveň sme chceli, aby kandidáti na poslancov boli z rôznych vekových kategórií a mali rôznorodé profesie. Suma prostriedkov použitých na volebnú kampaň bude určite nižšia ako zákonom stanovený limit. Voličov sa budeme snažiť osloviť prostredníctvom printových a elektronických médií, využitím reklamných plôch a osobných stretnutí.



-Akú voličskú podporu predpokladáte? Kto je vašou cieľovou skupinou?-



Chcem byť primátorom pre všetkých. V Trnave je potrebné spájať, tmeliť, a nie rozdeľovať.



-Máte podporu aj niektorého z politických subjektov, ktoré nepostavili svojho vlastného kandidáta?-



Moju kandidatúru podporuje aj Slovenská národná strana.



-Za jednu z hlavných tém ste určili kanalizačný obchvat. Prečo myslíte, že s tým ostatní kandidáti neprišli? Prečo ste si ju vybrali vy?-



Ľudia si všímajú, že Trnava zapácha, pretože cez ňu pretekajú splaškové a odpadové vody zo sedemnástich obcí až do čističky odpadových vôd Zeleneč. Situácia sa vzhľadom na narastajúcu výstavbu bude neustále zhoršovať. Je načase začať konať a podniknúť kroky pre kanalizačný obchvat Trnavy. Je to jediné riešenie.



-Aké je vaše riešenie pre problémovú statickú a dynamickú dopravu v Trnave?-



Trnava potrebuje riešiť tri roviny dopravy: parkovanie, južný obchvat a dobudovanie miestnych komunikácií. Z vlastných prostriedkov môže mesto Trnava dosiahnuť prepojenie cesty pri kalvárii so severným obchvatom, čo by výrazne odbremenilo Trstínsku a Cukrovú ulicu od nákladnej dopravy. Mesto môže zrealizovať prepojenie ciest Modranská – Orešianska – Trstínska a tiež vybudovať miestnu komunikáciu v Modranke z Diaľničnej na Sereďskú ulicu. Druhou rovinou je južný obchvat Trnavy a protihluková stena v Modranke. Toto je oblasť, v ktorej zásadnú úlohu zohrá primátor a vedenie mesta v rokovaniach so štátom.



Parkovanie navrhujem riešiť zavedením rezidenčných parkovacích kariet, budovaním nových parkovacích miest. Odporúčam overovanie, či potreba vyhradeného parkovania pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím naďalej trvá, mestskou políciou kontrolovať rešpektovanie vodorovného dopravného značenia na parkovacích miestach.







-Aké máte riešenie pre často diskutovanú zeleň v Trnave?-



Mesto trpí nedostatkom zelene, preto treba riešiť rozširovanie zelene v kompromise s parkovacou politikou. Nestačí však len vysádzanie, ale musíme vedieť zabezpečiť pre ňu aj adekvátnu starostlivosť.



-Čo v Trnave podľa vás funguje a čo nefunguje?-



Za veľmi pozitívne v Trnave vnímam organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí pre trávenie voľného času, organizovanie Potuliek malým Rímom so sprievodcami, pokračovanie v revitalizácii Kamenného mlyna, budovanie cyklochodníkov a detských ihrísk. Samozrejme, vo všetkých pozitívnych veciach by som rád pokračoval.



-Na čo z práce doterajšieho primátora teda nebudete mať problém nadviazať? Čo naopak je pre vás nedostatkom, z ktorého sa dá vziať ponaučenie ?-



Chcel by som byť partnerom pre štát, pre Trnavský samosprávny kraj a organizácie, s ktorými mesto spolupracuje a profituje z toho. Spolupráca a komunikácia je základom fungujúceho vzťahu. Ak chceme presvedčiť partnerov, aby do Trnavy investovali, aby sa s Trnavou spájali a aby mesto Trnava rešpektovali, je potrebné aktívne na tomto vzťahu pracovať, aktívne rokovať a prinášať výsledky.



-Čo podľa vás má reprezentovať osobnosť primátora?-



Primátor je manažér, diplomat, líder, aj vizionár. Mal by pracovať v najlepšom záujme mesta. Musí vedieť spolupracovať, komunikovať a samozrejme, aj dôstojne reprezentovať mesto.



-Vedeli by ste sa vzdať kandidatúry v prospech kandidáta, u ktorého sa ukáže vyššia pravdepodobnosť na zvolenie? Očakávali by ste za to niečo?-



Kandidatúru som síce prijal s pokorou, ale do tejto súťaže idem s cieľom obstáť, s podporou obyvateľov tohto mesta, čo najlepšie.