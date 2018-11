J. Budaj: V komunálnych voľbách sa prejavujú nedostatky zákona

V blížiacich sa komunálnych voľbách hrozia podľa Budaja riziká podvodov.

Bratislava 6. novembra (TASR) - V komunálnych voľbách sa zakaždým prejavujú nedostatky zákona, ktoré neumožňujú úplne rovnocenné voľby a zároveň umožňujú málo transparentné postupy. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol poslanec Národnej rady SR Ján Budaj (OĽaNO).



Budaj upozornil, že z komunálnej politiky okrem iného vychádza aj politická kultúra. "Pokiaľ je tá kultúra presiaknutá korupciou, nepoctivosťou, falšovaním práce, dokonca falšovaním volieb, nemôžeme sa čudovať, že celková politická kultúra trpí týmito neduhmi," dodal.



Poslanec vyzval ľudí, aby strážili priebeh volieb. "Strážte si svoje voľby. V prípade, že budete mať pocit, že sa to nedá, obráťte sa na tých poslancov Národnej rady alebo na iných odborníkov, ktorí vám môžu pomôcť. V každom prípade obráťte sa na médiá, ktoré aspoň zverejnia, čo sa stalo," zdôraznil Budaj.



Ako uviedol, na mnohých miestach je o voľbách už rozhodnuté, pretože na pozíciu starostu alebo primátora kandiduje len jedna osoba. "Je to dôkazom upadajúcej úrovne samosprávy. Občania znechutení rôznymi bariérami, ktoré legislatíva vytvorila, sa odvracajú od komunálnej politiky," uviedol s tým, že ide o veľkú prehru vzhľadom na dlhoročné úsilie o vybudovanie občianskej demokracie.