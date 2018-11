Komunálne voľby idú hladko vo všetkých okresoch Oravy aj Liptova

Liptovský Mikuláš/Dolný Kubín 10. novembra (TASR) – Vo všetkých okresoch Oravy aj Liptova idú komunálne voľby hladko a bez narušenia. Pre TASR to v sobotu večer potvrdili všetci predsedovia či zapisovatelia dotknutých okresných volebných komisií.priblížil predseda okresnej volebnej komisie v Ružomberku Marcel Koleštík.Starostov, primátorov a komunálnych poslancov môže v sobotňajších voľbách až do 22.00 h voliť viac ako 4,4 milióna obyvateľov SR. Volí sa v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí budú zverejnené na webovej stránke www.volbysr.sk.