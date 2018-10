VIDEO: M. Galbavý: Trnavčania sú hrdí na mesto, na tom chcem stavať

Rozhovor s Mariánom Galbavým je súčasťou seriálu rozhovorov s kandidátmi na primátora mesta Trnava, ktorý TASR pripravila v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do orgánov samosprávy obcí.

Trnava 26. októbra (TASR) – Motto kampane kandidáta na primátora Trnavy 47-ročného právnika Mariána Galbavého je Priateľská Trnava = Priateľská k všetkým názorom + Priateľská ku všetkým občanom + Priateľská ako príťažlivé mesto. Je kandidátom zoskupenia nezávislých kandidátov, ktorí sa združili pod týmto názvom.



Máte za sebou svoje prvé volebné obdobie ako poslanec mestského zastupiteľstva. Majú skutočnosť, že kandidujete na post primátora, voliči vnímať ako vašu nespokojnosť s tým, ako je mesto vedené?



Nie, naopak! Myslím, že sa nám podarilo Trnavu výrazne posunúť najmä na poli transparentnosti vo fungovaní mesta. Stáli sme pri tvorbe programu v predchádzajúcom období a stále si myslíme, že je len jedna cesta k „Mestu pre život“ – mesto riadené čestne a transparentne so zameraním na podporu komunít, s ohľadom na ekológiu pri realizovaní filozofie smart city. Naša kritika spočíva v neodbornosti až babráctve v riadení mesta v konkrétnych osobných a manažérskych deficitoch terajšieho primátora.



Čo mestu chýba?



Trnavu trápia rovnaké problémy ako väčšinu stredných a väčších miest. Najviac nás topánka tlačí v doprave – tak dynamickej ako aj statickej. U nás je situácia o to komplikovanejšia, že Trnava je s ohľadom na našu polohu veľmi zaťažovaná otepľovaním klímy. Preto musíme doslova pipetou dávkovať každé jedno nové parkovacie miesto, aby nebolo na úkor zelene. Inak sa tu časom upečieme.



Myslíme si, že Trnava je veľa dlžná tým, ktorí toto mesto pre nás budovali – našim seniorom. Musíme viac pozornosti venovať problematike starnutia populácie a vytvárať programy šité na mieru starším. Je určite úžasné mať mesto prekrižované cyklochodníkmi, ale tejto skupine obyvateľov to veľmi nepomôže.







Ste kandidátom zoskupenia nezávislých poslancov, čiastočne súčasných poslancov a tiež nových ľudí. Z čoho bude pozostávať vaša kampaň a v akej výške plánujete použiť prostriedky? Máte podporu aj niektorého z politických subjektov, ktoré nepostavili svojho vlastného kandidáta?



Snažili sme sa vytvoriť tím, ktorý bude vernejšie odrážať našich voličov. Máme v tíme mimoriadne šikovné dámy práve preto, aby sme boli bližšie potrebám mladých rodín a taktiež doyena Jozefa Kloknera, ktorého dlhoročné skúsenosti chceme využiť najmä vo vzťahu k starším ľuďom.



Napriek tomu, že sme dostali niekoľko ponúk na financovanie volebnej kampane, tieto sme odmietli, pretože nám mimoriadne záleží na zachovaní nezávislosti od akýchkoľvek, či už politických alebo lobistických skupín. Kampaň si financujeme výlučne sami prostredníctvom transparentného účtu. Pôjde len o nízkonákladovú kampaň – stretnutia s občanmi, letáky a sociálne siete. Ani len bilbord neplánujeme.



Z rovnakého dôvodu – z dôvodu nezávislosti - sme sa neuchádzali ani o podporu politických subjektov. Ako sme už naznačili pri predstavení našej iniciatívy Priateľská Trnava, naším cieľom nie je rozdeľovať a viesť konfrontačnú politiku. Verím, že po voľbách nájdeme názorovo spriaznených kolegov.



Akú voličskú podporu predpokladáte? Kto je vašou cieľovou skupinou?



Myslím, že mám potenciál získať vo voľbách okolo šesť až sedem tisíc hlasov. V predchádzajúcich voľbách síce súčasný primátor Peter Bročka (zoskupenie nezvislých Lepšia Trnava) získal okolo osemtisíc, som však presvedčený, že do istej miery profitoval zo spojenia „jeho“ občianskeho združenia so mnou ako bývalým predsedom fanklubu Spartaka Trnava a s Matejom Lančaričom (teraz rovnako Priateľská Trnava), ktorý „priniesol“ Trnavskú Alternatívu. Myslím, že časť týchto hlasov si dokážeme vziať späť.



Z posledných štyroch rokov sme mali pocit, že Trnava patrí len hipsterom, cyklistom, mladým s vysokoškolským vzdelaním. Áno, takto vyzerá náš typický volič. Chceli by sme však viac urobiť pre všetky sociálne a vekové skupiny.



Aká je vaša top téma? Prečo ste si ju vybrali?



Odbornosť. Programovo sme si s Petrom Bročkom blízki – veď veľkú časť programu Lepšej Trnavy sme pripravovali spoločne. Najväčší rozdiel však leží v kompetencii. Peter Bročka, žiaľ, zlyháva v riadení mesta. Jeho zlé a neodborné zásahy a rozhodnutia môžu znefunkčniť mestský úrad a dokonca pri kritickom scenári vývoja priviesť mesto do nútenej správy. Trnava potrebuje živého primátora a nie virtuálny účet na sociálnej sieti.



Aké je vaše riešenie pre statickú a dynamickú dopravu v Trnave?



Veľké vyhlásenia typu „postavíme južný obchvat“ síce dobre znejú, ale minimálne tí, ktorí ich robia, si musia byť vedomí, že táto kompetencia mestu nepatrí. Máme síce možnosť orodovať denne za jeho výstavbu, avšak samo mesto nič nezmôže.



Riešenie pre statickú aj dynamickú dopravu spočíva v malých individuálnych riešeniach pre každú jednu ulicu či križovatku. Mesto má už dnes k dispozícii veľa analytických materiálov na množstvo malých vylepšení dopravy – tu vybudovanie nového pruhu, tu zefektívnenejšie semaforu, inde parkovacie miesta. Vzhľadom na to, že podporujeme „prestup“ z áut na alternatívne možnosti prepravy, z väčších projektov určite chceme vybudovať parkovací dom pred železničnou stanicou.



Aké máte riešenie pre zeleň v Trnave?



Trnava má obrovské problémy s neustálym otepľovaním klímy, preto je nevyhnutné neustále, doslova na každom „plácku“, vytvárať zeleň, zadržiavanie vody v krajine, zelené parkovacie miesta, zelené strechy. Ide o komplexný prístup k mestu a jeho základnú filozofiu. Z väčších projektov? Radi by sme dotiahli to, čo sa doteraz naprojektovalo – Ružový park a Sad Janka Kráľa.



Čo v Trnave funguje a čo nefunguje?



Ohromne fungujú ľudia. Trnafčané majú ohromný étos a hrdosť na svoje mesto. Na tom sa dá vždy stavať a spoločne budovať skvelé miesto pre život.



Čo nefunguje? Trnava patrí medzi vôbec najbohatšie mestá na Slovensku. Máme ohromné šťastie, že všetci moji predchodcovia riadili mesto zodpovedne a vďaka tomu sme sa dostali do bodu, keď nás paradoxne trápi nedostatok zamestnancov v školských jedálňach alebo v komunálnych službách.



Čo, podľa vás, má reprezentovať osobnosť primátora pre obyvateľov mesta?



Osobnosť je podľa mňa súbor osobných kvalít človeka, jeho morálna a názorová integrita. Schopnosť využívať svoje prednosti a kvality, ale aj spôsobilosť spolupracovať tam, kde má človek rezervy. Byť schopný prijímať tak pozitívnu spätnú väzbu, ako aj kritiku. Ospravedlniť sa, ak som pochybil, a podať ruku, ak som sa mýlil. Takým primátorom by som chcel byť.



Vedeli by ste sa vzdať kandidatúry v prospech kandidáta, u ktorého sa ukáže vyššia pravdepodobnosť na zvolenie? Očakávali by ste za to niečo?



Kým došlo k oznámeniu mien všetkých kandidátov, bol som pripravený aj odstúpiť v prospech iného, ak by kandidoval vyslovene „nebezpečný“ kandidát. Takého tu dnes nevidím. Medzi silnými kandidátmi nie je žiaden taký, aby sme v prípade jeho úspechu potiahli Trnavu čiernym súknom. Preto nie, nie som pripravený odstúpiť v prospech iného kandidáta.