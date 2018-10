M. Ivan: Nechcem pretláčať iba svoju predstavu, chcem spájať

Rozhovor s Michalom Ivanom je súčasťou seriálu rozhovorov s kandidátmi na primátora mesta Nitra, ktorý TASR pripravila v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do orgánov samosprávy obcí.

Nitra 31. októbra (TASR) – Nezávislý 35-ročný kandidát Michal Ivan sa o post primátora Nitry uchádza po prvý raz. Vyštudoval medzinárodné vzťahy v na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Aktívne sa angažoval v Slovenskej asociácii plážových športov.



-Čo by bolo vašou najväčšou prioritou, ak by ste boli zvolený za primátora Nitry?-



Informoval by som všetkých mestských úradníkov a zamestnancov o tom, čo od nich očakávam. Aby pri svojej práci mysleli len na dve veci: odborné riešenie a obyvateľa Nitry. Aby nerozmýšľali nad tým, čo chcem ja ako ich „šéf“. Okrem nich by som zapojil do života samosprávy viac nových ľudí, od mestského úradu, cez komisie. Zaoberám sa aj myšlienkou, ako lepšie konštituovať mestskú radu. Celkovo, po priorite, ktorou je výmena súčasného primátora, je prioritou číslo jedna zmena atmosféry v samospráve.



-Sú vo vašom volebnom programe netradičné riešenia, ktorými sa podľa vás odlišujete od ostatných kandidátov na post primátora Nitry?-



Prístup k programu ako taký. Nejdem do volieb s tým, aby som so svojím tímom pretláčal nejakú svoju predstavu, ktorá by si zákonite rýchlo našla svojich odporcov. Onedlho by sme proti sebe bojovali, a to nechcem. Chcem spájať. Nielen planými sľubmi pred voľbami, ale najmä po voľbách v prípade môjho zvolenia. Počítam s každým kandidátom, poslancom, každým Nitranom, každou dobrou myšlienkou a trúfam si byť tým, ktorý nitriansku komunálnu politickú scénu upokojí, spojí a vytvorí tak priestor pre odborné riešenia a pozitívnu, konštruktívnu atmosféru.



-Máte riešenie na situáciu v doprave v Nitre?-



Kiežby som si mohol dovoliť takú jednoduchú odpoveď, ako je zjednodušená táto otázka. Nielen ja, viacerí kandidáti ponúkajú zaujímavé riešenia. Takto postavená otázka je však príliš všeobecná a obšírna.



-Máte riešenie na nedostatok parkovacích miest na sídliskách i v centre mesta?-



Nástroje sú v zásade dva: viac parkovacích miest a menej áut. Akýkoľvek objem peňazí a priestoru sa nám podarí uvoľniť na vytvorenie nových parkovacích miest, nesmieme poľaviť v tlaku na samých seba, aby sme autá používali iba tam a vtedy, keď treba. Akýkoľvek mix týchto dvoch nástrojov zvolíme, teda viac parkovacích miest, respektíve menej áut, musia mu Nitrania najskôr rozumieť a uveriť. Len vtedy to bude fungovať.



-Ako by sa podľa vás mali udržiavať a opravovať mestské komunikácie?-



Zodpovedne a priebežne.



-Na aké aktivity by sa mesto malo zamerať pri snahe rozvíjať cestovný ruch?-



Potrebujeme atrakcie. Niečo, za čím budú ľudia z iných kútov Slovenska ochotní do Nitry vycestovať. Kedysi takými atrakciami boli napríklad Agrokomplex, lanovka na Zobor, futbal na československej úrovni. Ale netreba sa na to upínať a utápať v nostalgii. Atrakcie sú od výmyslu sveta. Možno stačí trochu viac sa otvoriť a neposudzovať projekty podľa predkladateľa. Nitra má nepochybne zaujímavé podujatia, ale určite by mohla byť ponuka ešte pestrejšia, ak by sme vlastných ľudí nevyháňali, neignorovali, ale, naopak, podporovali v ich iniciatívach. Samostatnou kapitolou je kultúrne dedičstvo a historické pamiatky. V tomto má Nitra ohromné bohatstvo a potenciál, ale ten samotný bez nášho pričinenia nám zápas nevyhrá.



-Je podľa vás súčasne tempo výstavby cyklistických chodníkov v Nitre dostačujúce? Akým smerom by sa mala cyklodoprava v Nitre ďalej vyvíjať?-



To, čo poviem, neznamená, že som proti cyklistickým chodníkom. Oveľa väčším problémom aj bezpečnostným, je podľa mňa znalosť pravidiel cestnej premávky než tempo výstavby cyklistických chodníkov. Dohnané ad absurdum: ak by sme dokázali šibnúť čarovným prútikom a zajtra mať celú Nitru vybavenú cyklistickými chodníkmi podľa predstáv cyklonadšencov, výsledkom by podľa mňa bolo viac nehôd a ešte zhoršený problém v cestnej premávke. Treba rozlišovať, či sa bavíme o cyklochodníku, ktorý má vytvoriť alternatívu k automobilovej doprave a odťažiť tak dopravu alebo o rekreačnom cyklochodníku. Lebo tie prvé sotva vieme budovať bez toho, aby to bolo na úkor priestoru pre autá.



OK, povie si niekto, veď chceme menej áut. Ale prejde nám to? Obhájime si u vlastného suseda, že treba cyklochodník, ak to pre neho bude znamenať plus 15 minút v rannej alebo poobednej kolóne? Každá minca má dve strany. Táto téma si určite zaslúži pozornosť, ale nezaslúži si toľko populizmu, koľko dostáva. Ja osobne by som videl veľký zmysel a opodstatnenie cyklochodníkov v prepojení Nitry s okolitými obcami a mestami, odľahlejšie mestské časti s centrom, prípadne na iných miestach, kde to priestor dovoľuje.





-Ako podľa vás vplýva na vývoj Nitry automobilka Jaguar Land Rover. Ako túto investíciu využiť tak, aby nespôsobovala problémy, ale pomohla pri rozvoji Nitry?-



Veľmi dobrá a aktuálna otázka. Nitrania podľa mňa prítomnosť Jaguaru Land Rover vnímajú zatiaľ viac negatívne než pozitívne. Či už sa bavíme o bezpečnosti, doprave alebo ekologických aspektoch. Mnohí sa pýtajú, či tu bola táto automobilka vôbec potrebná. Či áno či nie, je tu a musíme rozmýšľať, ako ju využiť v reálny prospech Nitry. Nevnímať ju ako nepriateľa, ale ako suseda, partnera, príležitosť. Tam to začína. A túto výzvu, vzhľadom k charakteru Nitry a medzinárodnému aspektu automobilky, môže zvládnuť len skutočne silný primátor. Silný nie v ramenách a slovách, ale duchom. Treba tiež pamätať na rozmery projektu, že ide o úplne nové „mesto v meste“.



-Akým smerom by sa mala podľa vás Nitra v budúcnosti vyvíjať, aký by mala mať charakter? -



Pre začiatok by mi úplne stačilo, aby nevymrela. Aby sme zastavili úpadok a odliv ľudí. Keď som v 90. rokoch chodil na základnú a strednú školu, hrdil som sa tým, že sme štvrté najväčšie mesto na Slovensku. Mali sme asi 93.000 obyvateľov a tlačili číslo očami k magickej stovke. Dnes je Nitra šiestou najväčšou slovenskou dedinou. Najskôr dovoľte vysvetliť „dedinu“, lebo som vždy bol hrdý „Nitran“ a toto mi viacerí určite neodpustia. Je však strašné, ako sme malomeštiacki, ešte nás je čoraz menej a aby toho nebolo dosť, vedenie mesta s tým nieže nič nerobí, ale tento problém možno ani nevníma.



Dnes má Nitra len približne 77.000 obyvateľov! Aj iné slovenské mestá zaznamenali pokles, no rádovo menší. Áno, čiastočným vysvetlením sú aj územné zmeny, osamostatnenie niektorých obcí, ktoré boli kedysi mestskými časťami. Tie však zohrali úlohu najmä pred rokom 2001. Odvtedy sme prišli o ďalších 10.000 obyvateľov, z 87.000 v roku 2001 na 77.000 dnes. Z toho územné zmeny vysvetľujú len približne 700 obyvateľov v odčlenených Štitároch. Ľudia by si pritom mali uvedomiť, že tu nejde o nejakú náhodne vzniknutú štatistiku, ale vo veľkej miere dôsledok toho, kto a ako nám vládne, či už na úrovni SR alebo mesta Nitra.



Keď sa nám podarí zalátať loď klesajúcu ku dnu a budeme sa môcť venovať kormidlu a rozmýšľať nad kurzom k svetlejším zajtrajškom, potom moja vízia ako prípadného kapitána neprekvapí nikoho, kto ma pozná alebo vie, že som inžinier ekonómie. Určite by som sa snažil oveľa viac stavať na tom, že sme univerzitné mesto. Každá rozumná ekonomika sa snaží o čo najvyššiu pridanú hodnotu. Dosadené do nitrianskej rovnice, jasné ako facka: máme školy, plus máme svetovú automobilku, a to sa rovná výskum a vývoj ako vyšitý. V každom prípade aj tu platí, že nejdem do volieb s nejakou dogmatickou predstavou, že Nitra musí byť takáto a iné nevnímam. Som a budem otvorený všetkým podnetom, či už zvonka alebo zvnútra, obzvlášť iniciatívam zo strany obyvateľov Nitry.



- Spravili by ste v prípade svojho zvolenie nejakú rozsiahlejšiu reorganizáciu na Mestskom úrade v Nitre?-



Česť výnimkám, nech mi odpustia, ale nemôžem sa ubrániť dojmu, že mestský úrad, ale aj širší mestský aparát, teda mestské organizácie a spoločnosti, sú dnes viac vykonávateľom vôle súčasného vedenia než zárukou odbornosti. Napriek tomu neplánujem žiadne čistky v zmysle „všetkých vymeniť a nasadiť vlastných ľudí“. Všetkým, ktorí majú záujem robiť pre mesto Nitra, chcem dať šancu. Len bude musieť každý pochopiť, alebo znovuobjaviť rozdiel medzi pojmami „robiť pre mesto“ a „robiť pre vedenie mesta“. Mestský úrad má slúžiť obyvateľom Nitry, kde napríklad primátor alebo poslanec je rovnocenný s každým iným obyvateľom mesta. Určite by som sa ako jednu z prvých vecí každého útvaru pýtal, čo môžeme urobiť pre to, aby sme mohli obyvateľom slúžiť odbornejšie a lepšie. Určite však potrebujeme zapojiť viac nových ľudí, okrem iného aj preto, aby sa zlepšila identifikácia obyvateľa s mestom.