M. Janušek: Mám víziu, ako urobiť zo Žilinčanov hrdých občanov

Rozhovor s Marianom Januškom je súčasťou seriálu rozhovorov s kandidátmi na primátora Žiliny, ktorý TASR pripravila v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do orgánov samosprávy obcí

Žilina 30. októbra (TASR) – O post primátora Žiliny sa v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádza sedem kandidátov. Nezávislý kandidát 58-ročný Marian Janušek je pripravený vypísať pri riešení kľúčových problémov mesta referendum a urobiť tak zo Žilinčanov hrdých občanov.



Pôsobíte ako poslanec v zastupiteľskom zbore mesta Žilina. Prečo ste sa rozhodli uchádzať o primátorské kreslo?



Ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline pôsobím už piate volebné obdobie. S prestávkou v rokoch 2006-2009, kedy som bol na čele Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Bohaté skúsenosti som nenadobudol iba ako minister, ale aj ako zástupca prednostu Okresného úradu v Žiline (1994-1998), či zástupca primátora mesta Žilina (2002-2006). Tieto moje skúsenosti by som chcel zúročiť v riadení nášho mesta ako primátor.



Aké by boli vaše prvé kroky po nástupe na post primátora?



Prvé kroky by neboli také, že by som začal ľudí z mestského úradu vyhadzovať. Viem, že v úrade pracuje veľa šikovných a múdrych ľudí, s ktorými by som si vedel predstaviť spoluprácu. Mám už vytypovaných spolupracovníkov, s ktorými by som veľmi plynule prevzal úrad tak, aby to negatívne nepocítili naši občania. V prvom rade nadviažeme a budeme pokračovať v pozitívnych opatreniach mesta voči občanom a nebudeme sa zaoberať neperspektívnymi záležitosťami.



Môžete predstaviť priority vášho volebného programu?



Mám víziu, ako spraviť Žilinčana hrdým občanom, hlavne prostredníctvom referenda, ktoré vypíšem pri riešení kľúčových problémov mesta.



V oblasti výstavby by som chcel pokračovať v rozširovaní sídliska Hájik a poskytnúť tak Žilinčanom nové byty. Bude treba zintenzívniť spoluprácu so Štátnym fondom rozvoja bývania a získať ďalšie finančné prostriedky na nové bytové domy.



Ďalej budem venovať pozornosť dokončeniu rozostavanej športovej haly na sídlisku Vlčince. V súčasnej dobe je rozostavaný objekt v majetku súkromnej firmy, ale budeme hľadať spôsoby riešenia na jej využívanie.



Chcem dobudovať nábrežie Váhu. Oproti ľavobrežnej komunikácii by sme mali poskytnúť Žiline oddychovú zónu, parky, po vzore bratislavského nábrežia Dunaja.



V prímestských častiach chcem dobudovať vodovody, kanalizácie, chodníky, cesty, zastávky mestskej hromadnej dopravy a obnoviť a zmodernizovať kultúrne domy, ktoré sú majetkom mesta.



V ranných hodinách zavedieme mimoriadny spoj MHD priamo do areálu nemocnice, aby sem dopravoval predovšetkým starších občanov a napoludnie ich odvezie nazad do centra a na sídliská.



Bude potrebné rozšíriť počet parkovacích miest nielen v centre, ale aj na sídliskách a umožniť a rozšíriť výstavbu poschodových garáží na nevyužívaných mestských pozemkoch. V tomto prípade mi je vzorom sídlisko Žarec v Čadci.



Usmerním prácu Mestskej polície, aby našim ľuďom pomáhala a nie suplovala štátnu políciu vyberaním pokút za dopravné priestupky.



Športoviská pri všetkých základných školách bude potrebné využívať od rána do večera každý deň, a to všetkými generáciami na relax a športovanie. Na každom športovisku vybudujeme univerzálny dvorec, kde bude možné hrať tenis, volejbal či nohejbal.



Mestskému hokejovému klubu treba nájsť nového majiteľa, tak ako je to v žilinskom futbale a ušetrené financie investovať do rozvoja ďalších športových odvetví.



Jedným z dlhodobo nefunkčných športovísk je hala na Bôriku. Aké by ste navrhovali riešenie?



Veľmi by som si želal a urobím všetko pre to, aby sa „Korytnačka“ dostala opäť do majetku mesta, ktoré by sa postaralo o jej plné využívanie pri športových a kultúrnych podujatiach. Nielen na mestskej, celoštátnej, ale aj európskej úrovni. V prvom rade však musí slúžiť našej žilinskej športovej verejnosti. Zišlo by sa vrátiť športový život aj do ďalších nefunkčných športovísk.



Novozvolené mestské zastupiteľstvo sa bude musieť zaoberať aj riešením situácie v oblasti odpadového hospodárstva. Ako hodnotíte súčasný stav a aké navrhujete riešenie?



Veľké rezervy vidím aj v tejto oblasti. Polopodzemné kontajnery sú veľmi dobrým riešením, pretože je to už vyskúšané aj v niektorých iných mestách. Bude treba skvalitniť separovaný zber. Dlhodobým tŕňom v oku je skládka komunálneho odpadu v Považskom Chlmci. Odborníci vypracujú novú štúdiu podľa slovenských a európskych noriem a skládka nebude naďalej špatiť túto prímestskú časť Žiliny.