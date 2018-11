M. Petruško: Mesto Košice pred ôsmimi rokmi minulo viac, ako zarobilo

Úroveň zadlženia mesta je údajne menšia ako polovica zo zákonom povolenej výšky, všetky záväzky sú riadne a včas splácané a v rezervnom fonde je rekordných 12 miliónov eur.

Košice 6. novembra (TASR) – Mesto Košice je na konci volebného obdobia vo vynikajúcej finančnej kondícii. TASR o tom informovala hovorkyňa magistrátu Linda Šnajdárová. Úroveň zadlženia mesta je menšia ako polovica zo zákonom povolenej výšky, všetky záväzky sú riadne a včas splácané a v rezervnom fonde je rekordných 12 miliónov eur. Zároveň sa podľa jej slov podarilo preinvestovať 377 miliónov eur do modernizácie mesta.



„Keď Richard Raši (Smer-SD) preberal primátorské kreslo pred ôsmimi rokmi, mesto malo rozpočtový schodok – minulo viac ako ‚zarobilo', evidovalo mnoho záväzkov po splatnosti a rezervný fond bol takmer na nule,“ skonštatoval viceprimátor poverený riadením mesta Martin Petruško (Smer-SD), ktorý sa v nadchádzajúcich voľbách uchádza o post primátora Košíc. „K tomu ešte nevyriešené kauzy Strelingstav a OutClaim ako bonus. Ale mínusový,“ dodal. Za najvýznamnejšiu investíciu považuje obnovu a modernizáciu električkových tratí, vyzdvihol aj obnovu kúpaliska Červená hviezda.



Ako Šnajdárová pripomenula, počas dvoch volebných období sa podarilo dostať mesto do dobrej finančnej kondície. Podľa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) malo mesto v roku 2011 index finančného zdravia 3,2 bodu zo šiestich možných, čo bolo najhoršie hodnotenie mesta Košice vôbec. „Odvtedy sa mesto v hodnotení INEKO kontinuálne zlepšuje a naposledy dosiahlo skóre 4,9, čo je 50-percentné zlepšenie,“ uviedla.



Mesto podľa nej zároveň doplatilo dlh, ktorý splácalo ešte z čias rekonštrukcie Hlavnej ulice, a ukončilo a zaplatilo dve miliónové kauzy zdedené po predošlom vedení, ktoré mesto stáli viac ako 12 miliónov eur. Ako uviedla, aj napriek spomínaným výdavkom Košice za posledné roky zažili investične najdynamickejšie obdobie od Nežnej revolúcie.



„Celkovo sa v Košiciach za posledné roky podarilo preinvestovať 377 miliónov eur, a to najmä vďaka pripravenosti mesta čerpať štrukturálne eurofondy a taktiež vďaka dobrej spolupráci s vládou SR. Na ďalšie obdobie sú pripravené projekty za ďalších viac ako 200 miliónov eur,“ dodala Šnajdárová s tým, že určené majú byť najmä na dokončenie rekonštrukcie električkových tratí, prebudovanie Slaneckej cesty a ďalšej infraštruktúry.