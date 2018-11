VIDEO: M. Vallo: Výsledky očakávam s pokorou

Bratislava 10. novembra (TASR) – S miernym napätím, no predovšetkým pokorou očakáva výsledky sobotňajších primátorských volieb v Bratislave Matúš Vallo, ktorého podporovali mimoparlamentné strany Progresívne Slovensko a Spolu-Občianska demokracia. Uviedol to pred novinármi v bratislavskej Novej Cvernovke, kde spolu so svojím tímom a podporovateľmi očakáva vyhlásenie výsledkov.Vallo si myslí, že pre víťazstvo urobil so svojím tímom všetko, no vie, že "v rukách" to mali voliči. Nechcel sa pasovať za favorita podľa posledných zverejnených prieskumov.povedal.Na otázky, či si v sobotu robil povolebný prieskum, odpovedal, že nie a nesnažil sa od posledných zverejnených prieskumov ani zisťovať preferencie. Je spokojný s tým, akú kampaň viedol.povedal.V prípade, ak nevyhrá, verí, že bude myšlienky svojej kampane rozvíjať s čo najpočetnejším zastúpením Tímu Vallo v mestskom zastupiteľstve (MsZ) Bratislavy.V sobotňajších komunálnych voľbách sa o post primátora Bratislavy uchádzalo desať kandidátov. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí budú zverejnené na webovej stránke www.volbysr.sk