Dolnokubínčania si želajú primátora, ktorý podporí šport a kultúru

Dolný Kubín 10. novembra (TASR) – Väčšiu podporu a rozvoj v oblastiach športu a kultúry v meste očakáva 27-ročný Dolnokubínčan Andrej od nového šéfa tamojšej radnice. Svoj hlas pre kandidátov v komunálnych voľbách prišiel odovzdať v sobotu popoludní do volebného obvodu číslo štyri na sídlisku Brezovec.uviedol.Predseda mestskej volebnej komisie v Dolnom Kubíne Anton Ošťadnický podvečer informoval, že voľby v metropole dolnej Oravy prebiehajú pokojne. Nezaznamenali žiadne narušenie poriadku a počas dňa chodili do volebných miestností všetky vekové skupiny.priblížil.Starostov, primátorov a komunálnych poslancov môže v sobotňajších voľbách až do 22.00 hodiny voliť viac ako 4,4 milióna obyvateľov Slovenska. Volí sa v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. O kreslo starostu alebo primátora sa uchádza vyše 1700 kandidátov. Do zastupiteľstiev volia takmer 21.000 poslancov. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí budú zverejnené na webovej stránke www.volbysr.sk.