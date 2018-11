V Košiciach sa riešilo niekoľko menších priestupkov

Košice 10. novembra (TASR) – Menšími incidentmi sa počas sobotňajších komunálnych volieb zaoberala okresná volebná komisia Košice. Ako pre TASR povedal jej predseda Branislav Kocper, išlo napríklad o prieskum študentov či spisovanie petícií v tesnej blízkosti volebných miestností, ale aj zvýšený počet pozorovateľov vo volebnej miestnosti.vysvetlil s tým, že cieľom malo byť zistenie, či by voľby dopadli rovnako, ak by boli mená kandidátov na hlasovacom lístku zoradené náhodne a nie podľa abecedy, ako je to v súčasnosti.Podľa jeho slov sa v blízkosti volebných miestností spisovala aj petícia týkajúca sa zastropovanie dôchodkového veku.dodal.Ako spresnil, uvedené situácie boli vyriešené napomenutím a rozpustením skupín ľudí, ktoré by mohli narušiť pokojný priebeh volieb. Podľa neho v niektorých prípadoch vypomohli aj príslušníci Policajného zboru.