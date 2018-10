P. Fiabáne: Spájame ľudí, ktorí majú výsledky a chceme zmeniť Žilinu

Žilina 30. októbra (TASR) – O post primátora Žiliny sa v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádza sedem kandidátov. Nezávislý kandidát (s podporou OĽaNO, SaS, Sme rodina, Nova, Progresívne Slovensko, OKS, Šanca) 55-ročný Peter Fiabáne sa uchádza o podporu voličov s programom Plán ZA. Ak sa má v Žiline niečo zmeniť, musia sa podľa neho spojiť ľudia, ktorí v meste niečo robia a majú za sebou výsledky.



Dlhodobo pôsobíte ako poslanec v zastupiteľskom zbore mesta Žilina. Prečo ste sa rozhodli uchádzať o primátorské kreslo?



Som Žilinčan 55 rokov. Narodil som sa tu, vyrastal, založil si rodinu, vychoval dve deti. Založil som firmu, ktorá zanechala nejakú stopu a myslím si, že robí Žiline dobré meno. Som dlhodobo poslancom a nie som spokojný s momentálnym fungovaním mesta. Napriek tomu, že sa chváli dobrou kondíciou, chýba mu plán, vízia, smer. Po rozhovoroch s ľuďmi som presvedčený, že vôbec nevyužíva potenciál obchodného mesta na križovatke ciest a troch riek. Mesta univerzity a vyššieho územného celku (VÚC). Nepremieta sa to do každodenného života.



Vidíme, že mesto je zanedbané, prestáva fungovať doprava, ľudia majú problémy s parkovaním. Chýba komunikácia mesto – občan, mesto – podnikateľ, mesto – univerzita, mesto - VÚC. Ako človeka aktívneho v komunálnej politike a verejne činného ma to veľmi trápi. Ľudia si musia uvedomiť, že jedine primátor s víziou, so schopnosťou spájať ľudí a komunikovať, môže mesto posunúť dopredu. Primátor, ktorý vie komunikovať s poslancami a získať si ich na svoju stranu. Vtedy sa mesto posunie. Prichádzam s touto predstavou a chcem mestu pomôcť.



Aké by boli vaše prvé kroky na poste primátora?



Nech to znie akokoľvek populisticky, predám služobné auto Audi. Pre mňa je prejavom arogancie a neúcty. Urobím personálny a finančný audit, keďže primátor Igor Choma je vo funkcii osem rokov. Nie preto, aby sme na neho niečo hľadali. Mesto neodovzdáva v zlom stave. Ale preto, aby som mal zmapovanú situáciu a vedel, ako mesto vyzerá z hľadiska finančného a personálneho. Či je to optimálne alebo treba niečo zmeniť.



Zásadným krokom po voľbách je komunikácia s poslancami. Aby sa neopakovalo, že primátor je vo veľkom spore s poslancami a pre ľudí sa nerobí, čo by sa malo robiť. Energia sa rozbíja v zbytočných sporoch. Mám určite svoju predstavu a keď vidím, čo prezentujú kandidáti na poslancov, je tam obrovský prienik v témach. Témy, kde je spoločný názor na riešenie treba otvoriť a povedať si, čo za štyri roky konkrétne vyriešime. Veci, ktoré nás rozdeľujú, nechať v zásuvke a zbytočne nevytvárať konflikt, ak nie sme pripravení ho vyriešiť. Vytiahnuť ich vtedy, keď sme pripravení ich dotiahnuť. Moje prvé kroky budú určite smerovať aj na VÚC, kde mám už dnes dobrý pracovný vzťah s pani predsedníčkou.



V neposlednom rade chcem okamžite vstúpiť do rokovania ohľadom parkovania a Žilinskej parkovacej spoločnosti. Sľub, ktorý som dal, jednoducho dodržím. Považujem to za záležitosť, ktorá mesto veľmi traumatizuje a potrebuje sa z tohto vymaniť. Pokiaľ nebude rozumná reč, som pripravený zmluvu so Žilinskou parkovacou spoločnosťou aj ukončiť.



Do volieb idete s programom Plán ZA, ktorý prezentujete ako otvorený dokument. Môžete predstaviť jeho hlavné priority?



Na Plán ZA som veľmi hrdý. Keď som sa rozhodoval, akým spôsobom uchopiť kandidatúru, zásadná vec bola, že to musí byť niečo, čo ide zo mňa. Ak sa má v Žiline niečo zmeniť, musia sa spojiť ľudia, ktorí v meste niečo robia a majú za sebou výsledky. Oslovil som 28 ľudí v oblasti kultúry, sociálnej práce, športu, vzdelávania, urbanizmu, IT, dopravy a vytvorili sme plán pre ľudí. Ale možno aj pre iného primátora, ktorý zvíťazí v blížiacich sa voľbách. Pokiaľ si ho osvojí a vyberie z neho veci, ktoré mestu pomôžu, budeme veľmi radi. Pokiaľ uspejem, chcem tento plán napĺňať. Je to otvorený dokument a ľudia do neho prispievajú s pripomienkami, ktoré sme dali na verejnú diskusiu.



Čo by mala ponúkať Žilina ako starostlivé a bezpečné mesto?



Návrhy, zodpovedajúce moderným trendom v sociálnej oblasti, v starostlivosti o seniorov, medzigeneračné komunitné centrá. Chcem zreformovať mestskú políciu, ktorá je veľmi negatívne vnímaná. Ale nie celkom vlastnou vinou. Vytvoríme podmienky, aby bol naplnený personálny stav, policajti boli v teréne na sídliskách a pomáhali ľuďom. Aby ľudia poznali svojho policajta a on poznal svojich ľudí.



Významnou časťou je komunikácia s občanmi, pretože mesto s ľuďmi nekomunikuje dobre. Dennodenne sa vydá nariadenie alebo sa udeje niečo, o čom ľudia vôbec nevedia. Sú potom buď otrávení alebo znechutení, lebo nemali šancu k tomu niečo povedať. Často sú to rozumné a vecné pripomienky. Nová štruktúra úradu má byť nastavená tak, aby podnet od občanov išiel rýchlo tam, kde sa má riešiť. A keď mesto o niečom rozhoduje, aby mal občan aspoň šancu prísť s pripomienkou.



Čo navrhujete v oblasti vzdelávania a športu?



V oblasti vzdelávania sa dlhodobo rieši otázka nedostatočného odmeňovania. Učitelia musia mať pocit, že mestu na nich naozaj záleží. Ak sa chválime, že mesto je v dobrej kondícii, dajme peniaze tam, kde sú potrebné. Obrovský problém je s kuchárkami, upratovačkami. To sú veľmi vážne veci, ktoré máme takisto v programe.



Ďalšou témou je šport. Zmeniť by sa mala hlavne športová infraštruktúra. Nechcem zachádzať do detailov, ale minimálnym cieľom by mal byť nový atletický štadión, funkčná športová hala a druhá plaváreň.



Ako hodnotíte súčasnú situáciu v oblasti dopravy a verejného priestoru?



Dopravný systém v Žiline bol výborne vymyslený. Napriek tomu je obrovským spôsobom poškodený a narušený. Narušila ho nedostavaná diaľnica a nekoncepčná výstavba. Treba si uvedomiť, že aj po výstavbe diaľnice v Žiline dopravné problémy zostanú. Obávam sa, že bude niekoľko rokov konfrontovaná s dopravnými kolapsmi. Bude to veľká výzva pre nového primátora, ako sa s tým vyrovnať. Riešenie nepríde hneď. To sú veci, ktoré majú svoj čas - ako to celé pripraviť, naplánovať a zafinancovať. Situácia sa zhoršuje a dá sa presne pomenovať. Mesto za posledné roky urobilo v riešení dopravnej situácie z hľadiska koncepčného veľmi málo a dobieha nás to.



Mojou "srdcovkou" je verejný priestor. Jeho postupná revitalizácia v meste Žilina, aby bol dôstojný. Aby sme si konečne schválili generel zelene a manuál verejných priestorov, ktorými sa mesto bude riadiť, keď bude vstupovať do verejného priestoru a bude ho chcieť meniť. Aby Žilina bola príjemné, pekné mesto a miesto pre život.



Podporu vašej kandidatúre vyjadrila skupina 42 kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva v Žiline, čo je takmer tretina všetkých kandidátov na poslancov. Počítate v prípade úspechu s ich podporou v mestskom zastupiteľstve?



Je prirodzené, že ak chce primátor uspieť, musí mať podporu poslaneckého zboru. V nedeľu 11. novembra bude primátor vidieť, akí poslanci sú v mestskom zastupiteľstve. Som presvedčený, že to bude veľmi rôznorodá skupina nových aj starých poslancov a primátor musí dokázať s nimi začať komunikovať.



V príprave kampane sa nám podarilo získať podporu piatich väčších politických aj nepolitických zoskupení. Rozhodol som sa, že nebudem členom žiadneho z nich. Bolo by to nekorektné voči ostatným. Zhruba tretina všetkých kandidátov na poslancov deklaruje, že ak budú úspešní vo voľbách, podporia ma ako primátora. Čo je veľmi dôležitý signál. Som ale pripravený rozprávať sa s akýmkoľvek poslancom. Nie je to o straníckych tričkách. Treba sa spojiť, lebo sme tu pre ľudí. A nie preto, aby sme riešili veci, ktoré nás zbytočne rozdeľujú. Musíme riešiť to, čo nás spája.



Jedným z dlhodobo nefunkčných športovísk je hala na Bôriku. Aké by ste v prípade úspechu vo voľbách navrhovali riešenie na zmenu tohto stavu?



Všetci by sme boli radi, keby sa športová hala vrátila do rúk mesta. Z hľadiska ako, tam už mám otázniky. Každý rozumný investor si pri kúpe staršieho rodinného domu preverí, v akom stave ho kupuje. Či nehrozí niečo, čo mu nakoniec vynaložené prostriedky znehodnotí. To platí aj v prípade športovej haly. Odmietam, aby sme z mestských peňazí financovali neúspešný projekt majiteľa haly. Ak sa hala má vrátiť mestu, nemôže to byť nevýhodné. Mesto musí poznať aktuálny stav haly a musí byť úplne jasné, čo nás bude stáť jej odkúpenie vrátane parkovísk. Ak moderná viacúčelová hala pre 1100 divákov v Piešťanoch stojí 2,5 milióna eur, tak za súčasnú odhadovanú cenu korytnačky vieme v Žiline postaviť minimálne šesť až sedem nových športových hál. Primátor a poslanci sa musia rozhodovať veľmi zodpovedne, čo nás to bude stáť, čo to prinesie a čo zoberie mestu.



Novozvolené mestské zastupiteľstvo sa bude musieť zaoberať aj riešením situácie v oblasti odpadového hospodárstva. Ako hodnotíte súčasný stav a aké sú možnosti riešenia?



Kľúčové je, že 39 percent žilinského komunálneho odpadu je zhodnotených. To je na slovenské pomery vysoké číslo, pretože priemer je 19 percent. Žilina je jedno z mála slovenských miest, kde sa plne zhodnocuje zmesový odpad. Dôležitý je aj údaj, že v Žiline sa separuje všetkých päť podstatných položiek.



Do rodinných domov sa dali kompostéry a zlepšila sa situácia v biologickom odpade. Nevyriešené zostáva spracovanie biologického odpadu z domácností v bytových domoch. To je obrovský problém a výzva, pretože tu už máme odklad. Určite treba doplniť aspoň štyri zberné dvory a začať sa vážne zaoberať myšlienkou postupného budovania podzemných a polozapustených kontajnerov.