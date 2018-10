P. Ondrejka: Mali by sme sa spájať pre dobré veci

Podnikateľ vstupuje do predvolebného boja s mottom Primátor pre všetkých Trnavčanov.

Trnava 26. októbra (TASR) – Nezávislým kandidátom na primátora mesta Trnava je 53-ročný Peter Ondrejka. Podnikateľ vstupuje do predvolebného boja s mottom Primátor pre všetkých Trnavčanov. Je ženatý, má jedno dieťa.



-Kandidujete na najvyšší post v samospráve krajského mesta. Doteraz ste však v žiadnych orgánoch samosprávy nepôsobili, nepoznáme ani vaše aktivity zo spolupracujúcich organizácií. Čo vás primälo zabojovať rovno o najvyššie, primátorské kreslo?-



Aj napriek tomu, že k dnešnému dňu nemám primárne politické aktivity, veľmi pozorne sledujem dianie v meste. Nemôžem sa stotožniť s riadením za posledné obdobie, ktoré veľmi výrazne polarizovalo občanov, a to mi prekáža najviac. Myslím si, že na mesto nie s veľkým počtom obyvateľov, ako je to naše, by sme sa mali spájať pre dobré veci, aby sa zvýšil ich komfort života.



-Definujete sa ako nezávislý kandidát, ale aký máte okolo seba tím ľudí? Kandidujete aj za poslanca? Z čoho bude pozostávať vaša kampaň a odkiaľ pramenia prostriedky, ktoré použijete? V akej výške?-



Nezávislý pre mňa znamená byť nezávislý od politických strán, od ich financií, nebyť nikomu zaviazaný za akúkoľvek podporu. Volebný tím nemám žiadny, riešim si všetko sám a do zastupiteľstva nás je viac, ale ideme každý sám za seba. Kandidujem aj za poslanca.



Moja kampaň je vedená schránkovou formou, letákmi a printovými médiami, webovou stránkou a na sociálnej sieti. Samozrejme aj verbálnou cestou, stretávam sa neverejne s ľuďmi z rôznych oblastí spoločenského, kultúrneho a športového života, ktorí šíria zvesť o mojej kandidatúre. Kampaň si financujem z vlastných rodinných zdrojov a z drobných príspevkov od ľudí, ktorí majú snahu ma podporiť dobrovoľne a nezištne, a nie s vidinou ich budúcej prosperity. Mám zriadený transparentný účet v Slovenskej sporiteľni, kde je vidieť pohyb každého centu, aj od koho je. Rozpočet nebude veľký, analýza hovorí okolo 5000 eur. Samozrejme, ešte priebežne sa môže upraviť podľa daného vývoja.



-Akú voličskú podporu predpokladáte? Kto je vašou cieľovou skupinou?-



Aj keď moja osoba nefiguruje aktívne vo verejnom živote, pozná ma mnoho ľudí, či už z prostredia v ktorom podnikám, alebo mojich súkromných a pracovných aktivít. Ľudí nekategorizujem. Prajem si, aby som jednoducho oslovil Trnavčanov bez akýchkoľvek rozdielov.



-Máte podporu niektorých z politických subjektov, ktoré nepostavili svojho vlastného kandidáta?-



Nie, nemám a radikálne to odmietnem.



-Čo je top témou vašej kampane? Prečo ste si ju vybrali?-



Mám niekoľko tém a sú na rovnakej štartovacej čiare. Všetky bez rozdielu ma rovnako trápia. Ak by bola dobrá finančná kondícia mesta a chuť mestského zastupiteľstva podporiť dobré veci, asi by som začal riešiť postupne diskomfort dopravy. Ale znovu opakujem, aj ostatné témy sú pálčivé.



-Aké je teda vaše riešenie pre oblasť dopravy v Trnave?-



Rozširovanie parkovacích miest na sídliskách nestačí vyriešiť iba zúžením parkovacích miest, namaľovať čiary a tým sa zvýši počet státí. Treba parkoviská rozšíriť, aj keď v momentálnej situácii, vzhľadom na vysadené stromy v ich tesnej blízkosti, to je komplikované, nie však neriešiteľné. Treba zabojovať aj za myšlienku parkovacích domov. Z môjho pohľadu sú veľmi dôležité. Dynamická doprava sa dá postupne uvoľňovať výstavbou okružných križovatiek, presmerovaním niektorých jednosmerných ulíc, nastavením križovatiek do takzvanej zelenej vlny pri odporúčanej rýchlosti, zobojsmernenie niektorých ulíc stavebnotechnickým riešením. Samozrejme, sú rôzne vízie rôznych obchvatov, ale z môjho pohľadu je to beh na dlhé trate. Mesto potrebuje okamžité riešenia.



-Aké máte riešenie pre zeleň v Trnave, ktorej nedostatok pociťujú občania?-



Samozrejme, zeleň je pre mesto veľmi dôležitá. Som zástancom pokračujúcej výsadby. Treba si však uvedomiť, že rastliny a stromy sú živé. Nestačí ich iba vysadiť, ale dôležitá je hlavne starostlivosť, polievanie, úprava, ošetrovanie, kosenie, údržba. A to mi dosť chýba.



-Akým ďalším témam sa chcete venovať?-



Miestnej časti Modranka, čistote a údržbe celého mesta a nie iba centrum, MHD, sociálnej oblasti, športu, kultúre. Iste, všetko záleží od veľa faktorov, momentálnych priorít mesta, financií, chuti podporiť daný projekt.



-Na čo z práce doterajšieho primátora nebudete mať problém nadviazať? Čo naopak je pre vás nedostatkom, z ktorého sa dá vziať ponaučenie?-



Nemám problém nadviazať na všetko dobré, snažiť sa vylepšiť to, čo sa príliš nepodarilo a vyhnúť sa zlej komunikácii vedúcej k polarizácii obyvateľov. Je najvyšší čas opäť sa správať ako okresné a krajské mesto s hlbokou historickou hodnotou.



-Čo podľa vás má reprezentovať osobnosť primátora?-



Ľudí spájať a nie rozdeľovať. Mať úctu voči ostatným, nesľubovať, ale snažiť sa veci riešiť, rešpektovať názor iných, postaviť sa za dobrú vec bez rozdielu, kto s ňou prišiel.



-Vedeli by ste sa vzdať kandidatúry v prospech kandidáta, u ktorého sa ukáže vyššia pravdepodobnosť na zvolenie? Očakávali by ste za to niečo?-



Momentálne je pre mňa priorita venovať sa mojej kandidatúre a snahe uspieť.