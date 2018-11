Priebeh volieb v Gabčíkove je bezproblémový a bez narušení

Gabčíkovo 10. novembra (TASR) – Gabčíkovo získalo štatút mesta v roku 2016 a sobotňajšie komunálne voľby v ňom prebiehajú bez problémov. Potvrdil to predseda mestskej volebnej komisie Szilárd Vida.," uviedol a dodal, že prišlo voliť pomerne dosť ľudí. Poznamenal, že v Gabčíkove je jeden volebný obvod, avšak z dôvodu počtu obyvateľov je rozdelený na štyri okrsky. Do zastupiteľstva sa teda volia rovnakí kandidáti.Vyjadril sa aj k možnosti voľby do prenosnej urny, pričom to využili najmä v domove dôchodcov a podali o ňu podľa zákona i žiadosť.