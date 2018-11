Priebeh volieb v Stupave je pokojný

Jediné nedorozumenia, ktoré zaznamenali, sa týkali dvoch voličov, ktorí požiadali o voľbu prostredníctvom prenosnej urny.

Stupava 10. novembra (TASR) – Bez incidentov a rušivých vplyvov, ktoré by ohrozili pokojný priebeh, tak sa odvíjajú od rána sobotňajšie komunálne voľby v Stupave pri Bratislave.



"Jediné nedorozumenia, ktoré sme zaznamenali, sa týkali dvoch voličov, ktorí požiadali o voľbu prostredníctvom prenosnej urny. Na určenom mieste, na ktorom mali byť, sme ich nenašli," uviedla podpredsedníčka mestskej volebnej komisie Helga Csalavová.



Informovala tiež, že intenzívnejšiu účasť voličov zaznamenali najmä v predpoludňajších hodinách. "Popoludní prišiel menší útlm, no podvečer opäť začínajú voliči prichádzať vo väčších vlnách,“ informovala.



V Stupave môže o primátorovi a poslancoch mesta rozhodnúť 9336 oprávnených voličov, ktorí volia vo ôsmich volebných okrskoch. Kandidáti na primátora sú štyria, na poslancov 38. Mestské zastupiteľstvo v Stupave je 16–členné.



Starostov, primátorov a komunálnych poslancov možno v takmer 3000 obciach na Slovensku voliť až do 22.00 h. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí budú zverejnené na webovej stránke www.volbysr.sk