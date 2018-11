SNS vo voľbách plne podporuje súčasnú primátorku Humenného J. Vaľovú

Strana tak reaguje na odstúpenie kandidáta na post primátora Humenného Petra Pipáka, ktorý do volieb išiel s podporou SNS.

Humenné 5. novembra (TASR) – Slovenská národná strana (SNS) vo voľbách plne podporuje súčasnú primátorku Humenného Janu Vaľovú (Smer-SD, Most-Híd, Strana zelených Slovenska). TASR o tom informoval predseda Krajskej rady SNS v Prešove Ján Krišanda.



Strana tak reaguje na odstúpenie kandidáta na post primátora Humenného Petra Pipáka, ktorý do volieb išiel s podporou SNS, v prospech Miloša Merička (OĽaNO, KHD, SaS, Strana občianskej ľavice, Strana práce, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia). "Predseda SNS Andrej Danko s poľutovaním prijal odstúpenie kandidáta SNS Petra Pipáka z volieb primátora mesta Humenné. Predseda SNS i Krajská rada SNS v Prešove jeho krok vnímajú ako vyjadrenie osobného názoru kandidáta," uviedol Krišanda.



Podľa informácií TASR sa svojej kandidatúry mal v prospech dosluhujúcej primátorky vzdať nezávislý kandidát Michal Paraska, čo vo svojej reakcii potvrdila Vaľová. "Oceňujem toto rozhodnutie pána Parasku, keďže v našich volebných programoch bolo viacero spoločných prienikov. Obaja vnímame Humenné ako sociálne a prosperujúce mesto. V takejto politike rozvoja by sme aj vďaka spájaniu hlasov tých občanov, ktorí si želajú kontinuitu takéhoto programu, chceli pokračovať naďalej," uviedla pre TASR. Zároveň ocenila podporu zo strany SNS.



O post primátora by tak v Humennom malo zabojovať osem kandidátov. Okrem Merička a Vaľovej to budú Peter Grundza (Strana moderného Slovenska), Slavěna Vorobelová (Národná koalícia), Richard Žolna (Európska demokratická strana) a ako nezávislí kandidáti Miroslav Porochnavý, Vladimír Ragan a Miroslava Zajcevová.